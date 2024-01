L'événement caritatif SpeeDons de Médecins du Monde édition 2024 annonce son planning et l'ouverture de sa billetterie

Après une édition 2023 couronnée de succès avec plus de 1 257 637 € récoltés par Médecins du Monde et 1 320 000 de viewers uniques sur le stream de MisterMV, SpeeDons 2024 ouvre sa billetterie pour sa quatrième édition qui se déroulera du 29 février au 3 mars au Centre des Congrès de Lyon.

SpeeDons est un marathon de Speedrun retransmis en live sur Twitch et qui a pour vocation de collecter un maximum de dons pour l'association Médecins du Monde. Après une troisième édition qui a explosé le record de dons en dépassant le million d'euros, cette quatrième édition toujours diffusée sur la chaîne Twitch de MisterMV (869 000 followers) a pour espoir d'égaler et même dépasser la cagnotte de l'année dernière.

Le Speedrun : qu'est-ce que c'est ?

Le Speedrun consiste à terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible soit en utilisant des bugs du jeu (glitch) soit en optimisant des actions pour être le plus efficace possible.

C'est une activité extrêmement exigeante qui nécessite des heures d'entraînement pour parvenir à un classement dans le top européen voire mondial.

Par exemple, un joueur a réussi à terminer Super Mario Bros en moins de cinq minutes avec exactement un temps de 4m 54s 881ms !

Tous les replays des runs de SpeeDons sont ajoutés sur le Youtube officiel.

Pour cette édition 2024 SpeeDons, MisterMV sera entouré de grands noms du stream français qui l'accompagneront tout le weekend pour suivre les exploits des speedrunners.

Concernant les jeux présents cette année, veuillez cliquer ici pour accéder au planning détaillé.

La billetterie est ouverte !

Se déroulant au Centre des Congrès de Lyon du 29 février au 3 mars, 880 places sont mises en vente pour donner l'opportunité aux fans de venir assister à cet événement unique en France. Les billets sont séparés en deux catégories avec des pass 1 jour ou des pass 4 jours. Ces billets donneront aussi l'accès aux différentes zones d'animations qui seront sur place pendant toute la durée de l'événement.

Billet 1 jour pour jeudi 29 février à 8€

Billet 1 jour pour Vendredi 1 mars, samedi 2 mars et dimanche 3 mars à 12 €

Billet pour les 4 jours à 40 €

Billetterie SpeeDons 2024