Paris&Co : Rejoignez la promo 2024 du programme Industries Culturelles & Créatives Du 15 janvier au 26 février 2024

Vous développez une solution dans le secteur des industries culturelles & créatives et vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement pour développer votre activité ?

Depuis 2016, le programme Industries Culturelles & Créatives de Paris&Co a accompagné plus de 170 startups dont Arenametrix, Blastream, Botaki, Lireka, NomadPlay, Pitchy, Tailor, Tikino…

Notre appel à candidatures annuel est ouvert jusqu'au 26 février.

Je candidate

Pourquoi nous rejoindre ?

Paris&Co vous propose un dispositif d'accompagnement sectoriel et transverse pour vous aider dans votre croissance et vous connecter aux acteurs stratégiques des ICC (investisseurs, grands groupes, acteurs institutionnels, mentors...).

Selon votre besoin, vous bénéficierez d'un accompagnement individuel* et collectif avec des rendez-vous réguliers de suivi et de coaching, des ateliers d'intelligence collective, des rendez-vous avec des experts spécialisés du secteur des ICC. Vous pourrez compter sur notre aide pour structurer votre entreprise, accroitre votre réseau, gagner en visibilité et identifier vos meilleures opportunités business.

*Uniquement pour les offres Essentiel et Premium

Des locaux abordables et flexibles au coeur du 19ème arrondissement

Le Cargo

157 Bd Macdonald, 75019 Paris

2000 m² de bureaux locatifs

Evénements thématiques, networking & conviviaux

14 salles de réunion, 1 espace événementiel & 1 rooftop (accessibles h24 7j/7)

Espace restauration

Accès : Rosa Parks, Corentin Cariou et Canal Saint-Martin

Pour nous rencontrer

Vous avez des questions et souhaitez rencontrer notre équipe ?

Participez à notre réunion d'information à distance le lundi 29 janvier à 17h.

Je m'inscris