Developer_Direct : Le résumé de toutes les annonces Xbox

Hier soir, lors du Developer_Direct, les fans Xbox ont pu en apprendre plus sur certains des jeux les plus attendus de 2024 sur consoles Xbox Series X|S, PC et dans le Game Pass. Les équipes de développement de Xbox, Bethesda et Square Enix ont ainsi présenté du gameplay inédit, dévoilé des informations essentielles, et bien plus encore.

Résumé de tout ce qui a été annoncé pendant le Developer_Direct

Avowed

Lancement prévu cet automne 2024 sur Xbox Series X|S, PC et Cloud [Disponible dans le Game Pass dès le jour de sa sortie] : Carrie Patel (Game Director), Gabe Paramo (Gameplay Director) et Matt Hansen (Art Director) ont donné un premier aperçu de gameplay du prochain RPG d'action et de fantasy d'Obsidian. Avowed s'inscrit dans le style caractéristique du studio : la création de jeux aux thèmes profonds mettant le choix du joueur au premier plan.

Senua's Saga : Hellblade II

Lancement prévu le 21 mai 2024 sur Xbox Series X|S, PC et Cloud [Disponible dans le Game Pass dès le jour de sa sortie] : Ninja Theory a emmené les joueuses et joueurs dans les coulisses de son studio à Cambridge pour faire le point sur Senua's Saga : Hellblade II, rencontrer une partie de l'équipe et en apprendre davantage sur la création de ce nouveau titre, qui en est aux derniers mois de son développement. Senua's Saga : Hellblade II sera disponible le 21 mai 2024, et il est d'ores et déjà possible d'ajouter le jeu à sa liste de souhaits Steam et de le pré-installer via le Game Pass dès maintenant.

Visions of Mana

Lancement prévu cet été 2024 sur Xbox Series X|S et PC : Square Enix a fait une apparition surprise pour présenter Visions of Mana, le premier nouvel opus de la série depuis 15 ans, et annoncer son arrivée sur les plates-formes Xbox. Le producteur de la série, Masaru Oyamada, a donné un aperçu de ce nouveau RPG, partageant des images de gameplay et des coulisses avant son lancement à l'été 2024.

Ara : History Untold

Lancement prévu sur PC cet automne 2024 [Disponible dans le PC Game Pass dès le jour de sa sortie] : Oxide Games a révélé un tout nouvel aperçu du gameplay et partagé une vue d'ensemble des principales fonctionnalités d'Ara : History Untold. Pour en apprendre plus sur ce nouveau jeu de stratégie historique, une interview de Michelle Menard (Design Director) est disponible sur le Xbox Wire (en anglais). Il est possible d'ajouter le jeu à sa liste de souhaits Steam dès maintenant.

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Lancement prévu pour 2024 sur Xbox Series X|S et PC [Disponible dans le Game Pass dès le jour de sa sortie] : révélé officiellement lors du Developer_Direct, Indiana Jones et le Cercle Ancien a dévoilé plus de 13 minutes d'images de gameplay et de commentaires des développeurs. Ce nouveau voyage mettant en scène le légendaire archéologue est l'oeuvre de l'équipe primée de MachineGames, à qui l'on doit Wolfenstein : The New Order et Wolfenstein : The New Colossus - en collaboration avec Lucasfilm Games et produit par Todd Howard de Bethesda Game Studios. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Bethesda.net.

Pour en apprendre plus sur les annonces réalisées pendant la conférence Developer_Direct, veuillez consulter l'article du Xbox Wire en français.