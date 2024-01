ICC Immersion : ouverture de 4 appels à candidatures pour l'Arabie Saoudite, l'Australie, l'Inde et l'Italie Les entreprises des ICC intéressées à se développer sur ces marchés à fort potentiel pour les acteurs et contenus culturels français sont invités à candidater jusqu'au 2 avril

ICC Immersion poursuit son déploiement sur de nouveaux territoires ! Mis en oeuvre par l'Institut français et Business France dans le cadre du plan France 2030, ce programme s'adresse aux entrepreneurs culturels qui portent un projet d'innovation et souhaitent le développer à l'international sur un marché cible.

Après la Corée du Sud (2 éditions), le Canada, Israël, le Royaume-Uni, Taïwan, les Emirats arabes unis et l'Espagne, le programme ICC Immersion piloté par l'Institut français et Business France, en étroite articulation avec le réseau culturel français à l'étranger, se déploie en Arabie Saoudite, Australie, Inde et Italie !

ICC Immersion s'adresse :

aux entreprises culturelles françaises (TPE, PME, ETI, associations, établissements publics menant une activité commerciale),

issues de l'ensemble des secteurs des industries culturelles et créatives (ICC) : audiovisuel, création numérique, jeu vidéo, cinéma, spectacle vivant, musique, musées et le patrimoine, arts visuels, design, architecture, métiers d'art, jeu vidéo, livre, mode…

qui développent une solution innovante et souhaitent la développer sur ces marchés à fort potentiel.

Conçu en trois étapes, ICC Immersion offre aux entreprises sélectionnées une connaissance approfondie des marchés ciblés, un accompagnement dans la définition de leur stratégie au regard des enjeux et des contraintes des marchés locaux, et organise leur immersion au sein de l'écosystème local permettant de susciter les opportunités d'affaires.

Australie

Première déclinaison du programme dans la région Océanie, ICC Immersion Australie accompagnera les entreprises culturelles à la découverte des écosystèmes de Melbourne, la capitale culturelle du pays ; de Brisbane, une ville clé du secteur audiovisuel et de Sydney, avec une participation au South by Southwest Sydney (SXSW), événement phare dédié aux futures tendances et à l'innovation dans le champ culturel.

Inde

ICC Immersion Inde proposera un tronc commun de deux mois, dont une semaine d'immersion à Delhi et Bombay à la découverte de l'écosystème complexe de ce pays-continent, le plus peuplé au monde. 5e puissance économique mondiale, l'Inde est portée par une population jeune qui s'urbanise avec un haut degré de digitalisation.

Italie

ICC Immersion Italie conduira une cohorte d'entreprises françaises sur ce marché mature des ICC, qui emploie 1,5 million de personnes et produit une richesse de 88,6 milliards d'euros. Après deux mois de préparation, les lauréats se rendront en Italie pour découvrir les écosystèmes clés de Rome et de Milan, en particulier dans les secteurs de la création numérique, de la muséographie, du spectacle vivant et de l'événementiel, du livre, de la mode, du design et des métiers d'art.

Arabie saoudite

ICC Immersion Arabie saoudite se déploiera sur ce marché à très fort potentiel, porté par l'ambitieux plan de transformation sociale et économique Vision 2030 lancé en 2016 et dont les ICC sont l'un des axes de dynamisation prioritaire. Dans ce contexte particulièrement riche d'opportunités, les lauréats du programme bénéficieront d'une préparation pour aborder ce marché exigeant, suivi d'une immersion dans la péninsule arabique à Riyad, Djeddah et AlUla.

Pour plus d'informations sur les programmes, inscrivez-vous aux webinaires d'information pour :

Vous pouvez adresser toutes vos demandes de précision à l'équipe du programme : infoiccimmersion.com