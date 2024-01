Lancement des programmes dédiés Isart Digital - Simplon.co : des formations d'excellence à la création du jeu vidéo, accessibles à tous Opération soutenue par l'Etat dans le cadre du dispositif "La Grande Fabrique de l'Image" de France 2030, opéré par la Caisse des Dépôts en lien avec le CNC

Dans le cadre du projet France 2030 "La Grande Fabrique de l'Image", Isart et Simplon s'allient pour créer deux parcours accessibles à tous les publics :

Formation courte de Testeur jeu vidéo Q/A de Simplon pour postuler au programme de bourse porté par Isart Digital et intégrer Isart > Plus d'informations Formation intensive de Game Developer de Simplon pour postuler directement en 2e année d'Isart Digital (Publication de la formation en février 2024) Formation d'une durée de cinq mois avec certification sur Unity, premières sessions au deuxième semestre 2024.

Isart et Simplon s'engagent et allient leurs équipes pédagogiques et leurs visions pour permettre à tous d'apprendre les compétences de base nécessaires à certains métiers de la création de jeu vidéo ; puis de se projeter sur une carrière dans le secteur ou de reprendre ses études.

Pour plus de diversité, d'employabilité et d'inclusion sur ce marché de l'emploi, ces programmes répondent à la demande accrue de nouveaux profils dans le numérique.

Isart Digital, élue 2e meilleure école de jeu vidéo au monde (GamEducation) est un acteur engagé dans l'Industrie notamment sur les sujets de l'accessibilité, la parité, la diversité...

Forte d'un réseau de plus de 2000 alumni, elle forme depuis plus de 20 ans les futurs professionnels dans les métiers créatifs, techniques & scientifiques, ou business du jeu vidéo.

Depuis plus de dix ans, Simplon a formé plus de 25 000 apprenants en France, propose des formations au service de l'insertion professionnelle de toutes et tous, lutte contre l'illectronisme en France et promeut la diversité et la mixité sociale et culturelle au sein des entreprises et des industries du numérique.

Et concrètement, que signifie ce partenariat ?

L'ESS Simplon, la référence de la formation inclusive au numérique en France, va déployer ces trois prochaines années des formations aux métiers du jeu vidéo pour former plus de 250 apprenants tout publics confondus, à ces métiers d'avenir et de passion, sur cinq régions en France : Ile-de-France, Auvergne Rhônes Alpes, Occitanie et Nouvelle Aquitaine, PACA . Ces formations sont 100% prises en charge pour les bénéficiaires afin de garantir l'accès à toutes et tous. Les formations prépareront à 3 métiers : Testeur jeu vidéo, Développeur jeu vidéo et Technicien Support IT spécialiste jeu vidéo.

Un appui pédagogique et des échanges vertueux entre les enseignants et les apprenants des deux écoles pour partager des projets de création de jeu vidéo et des pratiques de tests dans le gaming.

Des passerelles entre certaines filières.

Un programme de bourse pour intégrer Isart Digital sur Paris.

Karin Houpillart, co-directrice et co-fondatrice d'Isart Digital déclare :

Isart est une école engagée qui souhaite jouer son rôle dans cette industrie florissante qu'est le jeu vidéo. L'objectif est de permettre une plus grande accessibilité à nos métiers. Nous avons un rôle en tant qu'école de trouver des synergies afin qu'un large public prenne la mesure de ce que représente l'industrie du jeu vidéo et les opportunités d'emplois et de carrières qu'elle promet demain."

Mathieu Giannecchini, directeur général adjoint de Simplon.co en témoigne :

France 20230 nous a sélectionné comme acteur reconnu de la formation pour un numérique pour tous, à même d'amener plus de diversité dans les métiers des industries créatives. L'objectif est de pouvoir donner accès à des publics parfois isolés, jeunes ou féminins, de monter en compétences là où on ne les attendait pas, et de donner la possibilité aux passionnés et aux plus motivés, en reconversion, réinsertion ou simplement en réorientation, de rebondir et de se former aux métiers de création de jeu vidéo, dans des parcours conçus en partenariat avec une école de renom telle qu'Isart Digital."