Les métiers du jeu vidéo en 2024 : Environment artist Le gameplay et la fluidité du jeu sont au centre de ses préoccupations lorsqu'il conçoit un décor

L'environment artist est un membre clé de l'équipe de développement d'un jeu vidéo, chargé de créer les décors du jeu, qu'ils soient réalistes ou fantastiques. La qualité visuelle et l'immersion du jeu dépendent largement de son travail. En tant qu'excellent dessinateur, il doit avoir une grande imagination et une culture visuelle étendue.

Faire beau et léger

Le processus de création de l'environnement commence par la conceptualisation du décor, en suivant les directives du directeur artistique et du concept artist. L'environment artist peut se baser sur des photographies ou des oeuvres artistiques d'époque pour concevoir des environnements authentiques. Une fois le concept visuel établi, il doit le traduire en modèles 3D avec une excellente maîtrise des logiciels de modélisation. Cependant, il doit veiller à ne pas surcharger le jeu avec des environnements trop lourds qui pourraient affecter négativement les performances. Le gameplay et la fluidité du jeu doivent rester au centre de ses préoccupations, ce qui signifie qu'il doit prendre en compte des aspects techniques tels que le nombre de polygones dans l'environnement.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 200 - 3 200 €

En équipe

L'environment artist travaille en étroite collaboration avec un level designer, qui se concentre sur le gameplay et le déroulement de l'histoire. Dans une production importante, l'environment artist peut se concentrer sur un niveau spécifique du jeu. Il peut également collaborer avec des lighting artists et des spécialistes du texturage et de la couleur pour affiner son travail. La communication avec les programmeurs est également essentielle pour garantir l'intégration fluide des environnements dans le jeu.

L'environment artist doit être constamment à l'affût de son environnement réel, s'intéresser à l'architecture, à la nature, aux paysages, et s'inspirer de diverses formes d'art, notamment le cinéma et la peinture. Son appétit pour la culture visuelle et la pertinence de son regard sont des atouts essentiels pour créer des environnements de jeu convaincants.

Qualités requises

Savoir dessiner (2D)

Être créatif, imaginatif

Sens artistique

Bonne culture de l'image

Travail en équipe

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels 3D (3ds Max, Maya…) et d'animation

Connaissance des outils de level design

