Ingénieuses 2024 : lancement du concours France et Afrique du Nord pour la mixité dans les formations et métiers d'ingénieurs

Pour la 14e année consécutive, la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI) annonce le lancement de l'opération Ingénieuses, qui oeuvre depuis 2011 à rendre les formations et métiers d'ingénieur·e·s plus mixtes et égalitaires entre les genres. Les écoles françaises d'ingénieur·e·s ainsi que toutes les femmes et élèves-ingénieures sont invitées à participer au concours afin de tenter de remporter un des dix prix en jeu cette année.

Le taux de féminisation des études et métiers d'ingénieur·e·s stagne fortement depuis une quizaine d'année, avec seulement 29 % d'étudiantes inscrites en cycle ingénieur en 2021-2022 et 24 % d'ingénieures diplômées en activité. Or à l'heure où notre société a besoin des ingénieur·e·s pour faire face aux grandes transitions et où la France en manque pour mener à bien ses ambitions de réindustrialisation, il est indispensable de rééquilibrer cette balance des genres et de mobiliser les talents féminins trop sous-représentés.

Face à la baisse d'attractivité des études et métiers des sciences et technologies observée auprès des jeunes filles, Ingénieuses cherche à déconstruire les stéréotypes de genre associés à ces filières et à susciter des vocations en mettant en avant des projets d'école et des parcours remarquables de femmes et d'élèves-ingénieures mobilisées pour la mixité et l'égalité des genres.

Cette édition 2024 est marquée par la création, en partenariat avec la Fondation Inria et dans le cadre de la participation de la CDEFI au programme TechPourToutes, d'un nouveau prix de la femme du numérique. Ce prix sera décerné à une des candidates élève ou femme ingénieure démontrant un parcours particulièrement inspirant dans le numérique, secteur dans lequel les femmes sont fortement sous-représentées.

Par ailleurs, le prix de l'élève-ingénieure Maghreb devient le prix de l'élève-ingénieure Afrique du Nord à la suite de l'intégration de la Mauritanie dans le périmètre d'action de l'Agence universitaire de la Francophonie - Afrique du Nord, qui assure la gestion de ce prix.

Dix prix seront remis dans le cadre d'Ingénieuses 2024

, d'une valeur de 500 euros chacun : - un prix du projet le plus original ; - un prix de l'école la plus mobilisée ; - un prix de l'engagement étudiant ; - un prix spécial du jury ; - un prix lycéen ; deux prix de l'élève-ingénieure (France et Afrique du Nord), co-créés avec l'Agence universitaire de la Francophonie, d'une valeur respective de 1 000 euros et 500 euros (et un séjour à Paris pour assister à la cérémonie) ;

(France et Afrique du Nord), co-créés avec l'Agence universitaire de la Francophonie, d'une valeur respective de 1 000 euros et 500 euros (et un séjour à Paris pour assister à la cérémonie) ; deux prix de la femme ingénieure , d'une valeur de 500 euros chacun.

, d'une valeur de 500 euros chacun. un prix de la femme du numérique, créé en partenariat avec la Fondation Inria, d'une valeur de 500 euros.

Les projets et candidatures sont à déposer jusqu'au 8 mars 2024 sur l'espace de dépôt en ligne du site Ingénieuses. Toutes les modalités de candidature sont à retrouver sur cette page.

Le jury principal, le jury lycéen et le jury de l'AUF - Afrique du Nord se réuniront au cours du mois d'avril et annonceront les nominées présélectionnées à l'issue de leurs délibérations. Les lauréates seront révélées lors de la cérémonie de remise des prix Ingénieuses qui aura lieu le 16 mai 2024 en présentiel à Paris.

Comme tous les ans, la CDEFI adresse ses chaleureux remerciements à ses partenaires l'Agence universitaire de la Francophonie, ATC France, Elles bougent, Femmes ingénieures, la Fondation Inria, S.croelectronics et Talents du numérique, et à ses soutiens le Bureau national des élèves-ingénieurs, la Commission des titres d'ingénieur, Eiffage, Ingénieurs et scientifiques de France, Pixels Ingénierie et Techniques de l'ingénieur pour leur mobilisation fidèle et enthousiaste.