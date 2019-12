Les Journées Mondiales du Jeu Vidéo s'invitent encore cette année, du 22 au 24 novembre 2019 Un week-end pour célébrer le jeu vidéo ensemble

Comme chaque dernier week-end de novembre depuis quelques années, vous êtes conviés à célébrer le jeu vidéo, du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019.

Nées d'une initiative de l'association Loisirs Numériques, qui s'est inspirée du format de la fête de la musique, les Journées Mondiales du Jeu Vidéo peuvent être célébrées par tout le monde, partout dans le monde, et de toutes les manières.

Joueur, non joueur, professionnel, amateur, à la maison, chez des amis, en médiathèque, en centre culturel, en MJC, en entreprise, au sein d'une association, dans un bar, un cybercafé, un magasin, sur les réseaux sociaux, dans les médias, par un tournoi, une LAN, une game jam, une opération promotionnelle, un jeu-concours, un atelier, une animation, une conférence, une exposition, des portes ouvertes, un article, une émission, un podcast, une partie entre amis, entre collègues, en famille, de manière organisée, improvisée... les possibilités de fêter les JMJV sont nombreuses.

Parmi les évènements organisés cette année, l'école Epitech de Nice proposera en leur sein plusieurs activités : des tournois (Super Smash Bros, FIFA20, Just Dance…), un workshop sur le thème du doublage (jeu-vidéo & cinéma), des conférences (Ubisoft & Pascale Chemin), des animations, des lives, et des jeux en libre accès.

La Médiathèque Le Quai à Condé sur l'Escaut présentera aussi divers ateliers : une conférence sur la prévention numérique, un espace retrogaming, un espace de réalité virtuelle en duo, des tournois (Tetris, Mario Kart…), une découverte de contes numériques, une initiation au dessin en 3D.

Le Pixel Museum à Schiltigheim nous ouvrira ses portes où seront organisés des challenges "malvoyants, non voyants, et voyants" sur différents jeux, des animations sur les univers de Mario et de Star Wars, ainsi que la première étape de la compétition "Strasbourg Esport Tour by Orange", sur les jeux Rocket League et NBA2K20.

Quelle que soit votre manière de célébrer les Journées Mondiales du Jeu Vidéo, nous vous invitons à partager vos moments sur les réseaux sociaux en utilisant l'hashtag #JMJV.

Et pour en savoir plus sur les Journées Mondiales du Jeu Vidéo, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter des JMJV.