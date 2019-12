La conférence "Start : les métiers du jeu vidéo" lance sa 4ème édition le 4 décembre Bordeaux Games aident les jeunes de 3ème à s'orienter vers les métiers du jeu vidéo

L'association des entreprises du jeu vidéo Néo-Aquitaine, Bordeaux Games, en collaboration avec Asobo Studio et Ubisoft Bordeaux, organise la 4ème édition des ateliers Start le 4 décembre 2019 au Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux.

Ces ateliers ont été créés l'an dernier pour répondre à la forte demande des enfants de 3ème de la région, cherchant des stages dans l'industrie des jeux vidéo.

Durant un après-midi, parents et collégiens assistent à des présentations métiers, posent leurs questions, et échangent avec un large panel de professionnels du secteur : producers, game designers, artistes, audio designers, animateurs etc.

Sur le précédentes éditions, l'évènement proposait 100 places, devant le succès, c'est 180 places qui sont disponibles et il en reste très peu !

Fabrice Carré, président de Bordeaux games ""Cette année encore le succès des Start ne se dément pas. Nous nous réjouissons, avec tous les professionnels de Bordeaux Games parmi plus de 50 sociétés de la région, de répondre ainsi à la demande des nombreux collégiens intéressés par la filière du Jeu Vidéo, en leur fournissant des témoignages métiers, en ouvrant leur curiosité, et en répondant à leurs questions en direct.""

Ce moment de rencontre privilégié a plusieurs buts :

- Offrir une alternative constructive aux très nombreuses demandes de stages d'observation qui ne trouvent pas de réponses favorables chaque année. Se projeter - Rendre curieux, montrer que ces métiers sont accessibles et permettre de mieux comprendre comment bien s'orienter, comment bien choisir sa voie.

- Rendre curieux, montrer que ces métiers sont accessibles et permettre de mieux comprendre comment bien s'orienter, comment bien choisir sa voie. Motiver - L'industrie des jeux vidéo fait beaucoup rêver, mais elle est aussi extrêmement exigeante et s'est hautement professionnalisée. Etre confronté au niveau de qualité et de technicité de cette filière permet aux élèves de mieux appréhender à quoi servent les efforts fournis tout au long de leur scolarité pour atteindre leur but.

- L'industrie des jeux vidéo fait beaucoup rêver, mais elle est aussi extrêmement exigeante et s'est hautement professionnalisée. Etre confronté au niveau de qualité et de technicité de cette filière permet aux élèves de mieux appréhender à quoi servent les efforts fournis tout au long de leur scolarité pour atteindre leur but. Dialoguer - Le fait de rencontrer en personne des professionnels passionnés est bien plus interactif, responsabilisant et pragmatique mais favorise aussi l'échange enfants/parents dans les familles.

Les jeunes désireux d'y participer doivent obligatoirement s'inscrire.

L'inscription est gratuite et ouverte jusqu'au 29 novembre dans la limite des 180 places disponibles - les parents accompagnateurs sont les bienvenus.

Une nouvelle session s'ouvrira probablement début 2020 pour répondre à la forte demande et sera annoncée sur le site et les réseaux sociaux de Bordeaux Games.

Fort du succès des éditions précédentes, l'opération trouve également des déclinaisons dans d'autres régions. Plus d'informations sur www.bordeauxgames.com