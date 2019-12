330 000 casques de réalité virtuelle et augmentée se sont vendus en France sur 2019 contre 60 000 en 2015

Selon l'étude Idate dévoilée cet après-midi (vendredi 22 novembre) au salon de la réalité virtuelle et des technologies immersives Virtuality 330 000 casques VR/AR (réalité virtuelle et réalité augmentée) se sont vendus en France sur l'année 2019. Une vente de casques multipliée par 5 en 5 ans.

En effet nous pouvons constater cette évolution :

2015 : 60 000 casques vendus

2016 et 2017 : 170 000

2018 : 200 000

Le marché reste prometteur sur les 5 prochaines années. Voici les perspectives de ventes selon l'étude :

2020 : 540 000

2021 : 790 000

2022 : 1,1 M

2023 : 1,46 M

Aussi, 8,5 M casques se sont vendus dans le monde en 2019.

L'évolution : 1,53 M casques vendus en 2015, 4,21 M en 2016, 4,04 M en 2017 et 6,02 M en 2018. Les perspectives pour 2023 sont de 42 M. Le taux de croissance annuel moyen correspondant sur la période est de près de 50%. En 2018 c'est Sony qui a vendu le plus de casques dans le monde avec 700 000 ventes. Le premier acteur sur le marché reste les Etats-Unis avec 3 M de casques vendus en 2019.

Le marché des technologies immersives s'annonce donc prometteur pour les années à venir.

Un avenir prometteur grâce aux apports de la 5G

Cette croissance est à prendre en compte avec l'essor de la 5G qui enrichit l'expérience VR, AR et cloud gaming VR et eSport VR.

En effet, la 5G permet d'avoir une résolution plus élevée car il est possible de disposer de débits 8 à 14 fois supérieurs à ceux de la 4G, pour transporter des images plus riches, plus lourdes. Le temps de latence est également réduit et les retours haptiques rapides car inférieur à 20 millisecondes. Cela renforce l'instantanéité des émotions et de l'immersion. Il réduit aussi les effets de vertige. Enfin, la 5G pourrait démocratiser le fait de jouer sur un appareil un jeu opéré sur un serveur distant, notamment pour le cloud gaming VR et l'eSport VR.