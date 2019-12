Back to the Arcade II, une exposition vente immersive aux Puces de Paris Saint-Ouen Du samedi 7 décembre 2019 au 12 janvier 2020

Pour la seconde année, le Marché Dauphine, Vintage Game Room, Arcade Legends & Anti présentent Back to the Arcade II, une exposition vente immersive dans la Galerie Dauphine (1er étage). Des bornes arcade, de la réalité virtuelle, des objets vintage 80'S-90'S, des oeuvres d'art ainsi que des animations originales et inédites chaque week-end autour de la pop-culture.

Back To The Arcade est la première exposition d'envergure liée à la culture geek des années 80 et 90 aux Puces de Paris Saint-Ouen.

Au programme mise en scène immersive, salle d'arcade & réalité virtuelle, Photocall (création de l'artiste Anti), oeuvres d'arts créées spécialement pour l'occasion, exposition de jouets et objets pop-culture iconiques, jeux vidéos, des collections privées jamais exposées au public (Mask, Jem et les Holograms, Star Wars), corner autour d'univers mythique, création Video- Ludique Steampunk, impression 3D, figurines taille réelle, Univers Playmobil & Lego…

Bref, de quoi satisfaire les afficionados de Pop-Culture !

À noter que des happenings auront lieu chaque week-end : création d'oeuvres en direct, concerts improvisés, concours autour de jeux d'arcade mythiques…

Surveillez l'event Facebook

Informations pratiques

Gratuit

Les samedi et dimanche de 10h à 18h00

les lundi 23 et 30 décembre de 10h à 17h

Marché Dauphine

Galerie Dauphine (1er étage)

132-140 rue des Rosiers

93400 Saint-Ouen

Métro : ligne 4 (porte de Clignancourt) et ligne 13 (Garibaldi)

Bus 85 : arrêt Marché aux Puces

www.marche-dauphine.com