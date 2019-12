Programme détaillé du colloque CNJV - Métiers du jeu vidéo - Héritage et transmission Le vendredi 13 décembre de 14h à 22h à la Cité des sciences et de l'industrie

Né dans les années 80, le jeu vidéo est reconnu comme une culture à part entière qui s'enseigne et à laquelle les chercheurs s'intéressent.

Mais comment est-on passé, en 40 ans, d'une production artisanale balbutiante à une véritable industrie qui rivalise avec le cinéma ?

Après le succès des deux premiers colloques consacrés aux enjeux de sauvegarde des archives du patrimoine vidéoludique français et à leur valorisation, cette nouvelle édition porte sur les métiers du jeu vidéo, à l'évolution des pratiques et à la transmission des savoir-faire.

Coorganisé par le Conservatoire National du Jeu Vidéo (CNJV) et la Cité des sciences et de l'industrie, ce 3ème colloque national réunira universitaires, archivistes, éditeurs, développeurs, producteurs, journalistes, étudiants mais aussi associations et syndicats professionnels.

A partir de 14h, pionniers français, chercheurs, industriels et formateurs interviendront dans trois tables rondes animées par Jean Zeid (journaliste et commissaire d'expositions).

Chacune sera précédée d'une présentation de documents et vidéos extraits des fonds d'archives du CNJV et suivie d'un dialogue avec la salle, permettant d'alimenter la réflexion et le partage d'expériences autour de plusieurs thèmes :

Regards de chercheurs

(Travaux universitaires sur l'évolution de la production des jeux vidéo)

(Travaux universitaires sur l'évolution de la production des jeux vidéo) Le Game-design, ça s'apprend ?

(Historique des formations, pédagogies comparées, débouchés...)

(Historique des formations, pédagogies comparées, débouchés...) Produire des jeux vidéo, d'hier à aujourd'hui

(Métiers, méthodologie, pratiques, management, financements…)

De 20 h à 22h, en conclusion, un plateau animé par Olivier Bal (ancien rédacteur en chef de Jeu vidéo Magazine) réunira d'illustres créateurs de jeux vidéo historiques français.

Marc Albinet, Frédérick Raynal, et Philippe Ulrich nous dévoileront dans quel environnement ont été posées les premières pierres de l'industrie vidéoludique nationale, partageront leur savoir-faire et leur vision de cette aventure extraordinaire.

Accès gratuit, inscription obligatoire. Informations complémentaires www.cnjv.fr/colloque

Programme détaillé

13h30 - Accueil

14h00 - Ouverture du colloque et présentation des tables rondes animées par Jean Zeid

14h15 - Regards de chercheurs (Travaux universitaires sur l'évolution de la production des jeux vidéo)

Hovig Ter Minassian

Guillaume Montagnon

Oscar Lemaire

Florent Gorges

15h30 - Le Game-design, ça s'apprend ? (Historique des formations, pédagogies comparées, débouchés...)

Carole Faure

Didier Chanfray

Sébastien Genvo

Douglas Alves

Christian Loizel

Thierry Perreau

16h45 - Pause

17h00 - 2019-2020 Bilan et perspectives

17h15 - Produire des jeux vidéo, d'hier à aujourd'hui (Métiers, méthodologie, pratiques, management, financements…)

Marine Macq

Laurant Weill

Olivier Enselme-Trichard

Sylvain Huet

Bertrand Brocard

18h30 - Pause

20h00 - Quatrième temps fort du colloque, un plateau animé par Olivier Bal (ancien rédacteur en chef de Jeu vidéo Magazine) réunira d'illustres créateurs de jeux vidéo français qui nous dévoileront dans quel environnement ont été posées les premières pierres de l'industrie vidéoludique nationale, partageront leur savoir-faire et leur vision de cette aventure extraordinaire.

Marc Albinet

Frédérick Raynal

Philippe Ulrich

22h00 - Fin du colloque

La durée de chaque table-ronde inclut un quart d'heure d'échanges avec la salle.

Pendant l'accueil et les pauses des documents pourront être consultés dans les vitrines.

Programme prévisionnel susceptible de modifications de dernière minute.

Informations pratiques

3ème colloque national du CNJV "Métiers du jeu vidéo - Héritage et transmission"

Vendredi 13 décembre 2019 de 14h à 22 h - Entrée gratuite mais réservation obligatoire (sur ce site à partir du 1er novembre)

Auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie 30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris

Accès gratuit, inscription obligatoire