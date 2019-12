Le musée Art Ludique s'installe gare Saint-Lazare Pour la première fois au monde, un musée d'art s'installe dans une gare en activité

Derrière la grande horloge de la façade de la gare Saint-Lazare, sur une superficie de plus de 1 300 m2, le musée présentera à partir de 2021 une collection permanente, des ateliers d'initiations, et des expositions temporaires consacrées aux artistes et aux studios internationaux de l'Art Ludique.

Deux mondes, deux histoires et un désir commun de mettre l'art à portée de tous : Art Ludique et SNCF Gares & Connexions s'associent en décidant de faire entrer le musée dans la deuxième gare d'Europe, la gare Saint-Lazare qui voit passer près de 100 millions de voyageurs par an.

Art Ludique : Le musée qui stimule la créativité

Art Ludique est un musée pionnier, le premier au monde à se consacrer entièrement aux industries créatives.

Il réunit sous le même toit jeu vidéo, film d'animation, bande dessinée, manga et design de cinéma, mettant en valeur les oeuvres des créateurs d'univers qui marquent notre imaginaire et influencent la culture de notre siècle grâce à une collection permanente riche et évolutive et des expositions temporaires de très haut niveau en collaboration avec tous les plus grands studios du monde.

En exposant les oeuvres issues des productions qui les passionnent, Art Ludique participe à transmettre à un large public l'attrait du dessin, de la peinture, des sculptures, traditionnels ou numériques. C'est également, pour un jeune public, une source d'inspiration et de vocation à destination des industries créatives dans laquelle la France rayonne internationalement, et offre chaque année de nombreux emplois artistiques et technologiques. Le musée Art Ludique s'ancre ainsi à la fois dans l'art, la culture, l'éducation, et l'emploi, et soutient la dynamique des industries créatives françaises à travers la reconnaissance du courant artistique dans laquelle elles excellent.

Cette approche trouve également une forte résonance à l'étranger où Art Ludique présente les expositions créées par ses équipes à Paris, notamment en Angleterre, Allemagne, Corée, Australie, Etats-Unis ou encore au Japon et aux Emirats Arabes Unis où elles rencontrent un immense succès.

Le musée est porté par l'association à but non lucratif Art Ludique, fondée par Jean-Jacques et Diane Launier, créateurs en 2003 de la première galerie au monde consacrée à l'art de l'animation, du jeu vidéo, du design de cinéma, de la BD et des manga, puis du musée Art Ludique.

Les gares, lieux de rencontres culturelles ouverts à tous

Première gare construite à Paris en 1837,la gare Saint-Lazare est inscrite au titre des monuments historiques. Le peintre Claude Monet lui consacra une série de 12 toiles qui servirent d'inspiration à Emile Zola pour "La bête humaine". Sa toile la plus connue, "La gare Saint-Lazare", est exposée au musée d'Orsay.

SNCF Gares & Connexions ravive depuis près de dix ans ce lien historique entre les gares et la culture. Le projet d'installation d'un musée en gare Saint-Lazare s'inscrit dans le cadre d'une politique culturelle ambitieuse, avec chaque année plus d'une centaine d'installations artistiques dans les gares partout en France. Des événements montés en partenariat avec des festivals, des musées ou des institutions culturelles sans se limiter à un seul courant artistique, une seule forme d'art ou un seul type de contenu. Les gares, lieux de rencontres par excellence, fréquentés chaque jour par 10 millions de personnes, deviennent ainsi des lieux de rencontres culturelles, dans toute leur diversité.

Avec le projet d'installation du musée Art Ludique, la gare Saint-Lazare devient la caisse de résonance d'une culture pour tous au coeur de Paris, à la rencontre de tous les publics.

Jean-Jacques Launier, co-fondateur du musée Art Ludique

"Depuis les premiers dessins des hommes des cavernes, en passant par les hiéroglyphes égyptiens ou la tapisserie de Bayeux, les hommes dessinent pour communiquer avec leurs semblables, raconter leurs histoires, et transmettre aux générations futures leurs rêves, leurs inquiétudes et leurs espoirs. Les artistes contemporains qui transmettent cela aujourd'hui proviennent de l'animation, du cinéma, du jeu vidéo, des mangas, de la bande dessinée. Nous sommes particulièrement heureux que le musée Art Ludique s'installe pour exposer leurs oeuvres dans la gare Saint-Lazare qui constitue, à la fois un écrin historique et une vitrine d'exposition de dimension internationale."

Claude Solard, directeur général de SNCF gares & connexions

"L'entrée du musée Art Ludique en gare de Paris Saint-Lazare incarne la nouvelle dimension des gares qui deviennent des lieux de rencontres culturelles à part entière. Nous sommes très fiers de permettre prochainement aux 100 millions de voyageurs aux horizons très divers qui fréquentent chaque année la gare Paris Saint-Lazare de découvrir les univers des industries créatives qui imprègnent aujourd'hui l'imaginaire de chacun. Ce premier musée permanent installé au sein d'une gare complète le dispositif d'installations artistiques temporaires sur l'ensemble du territoire français : plus de 100 expositions interpellent ainsi chaque année les visiteurs et voyageurs des gares françaises."

Art Ludique est le premier musée au monde consacré à l'art contemporain issu des industries créatives et culturelles, dont il expose les dessins, peintures, sculptures et installations. Le musée fait ainsi le lien entre les grands artistes figuratifs narratifs du siècle dernier (Gustave Doré, Honoré Daumier, Hokusai, Hiroshige, A.B. Frost, Winsor McCay) et les artistes pionniers de la BD, puis de l'animation, du design de cinéma et du jeu vidéo. Il attire un immense public familial (enfants et ados) étudiants, amateurs d'art, et bien s fans de BD, cinéma, animation et jeux vidéo.

Art Ludique Le Musée a été imaginé et conçu en 2013 par Jean-Jacques Launier et son épouse Diane. Le musée a présenté les expositions "Pixar, 25 ans d'animation", et "L'Art des Super-Héros Marvel" classées dans le top 15 des expositions les plus vues en France en 2014, "Dessins du studio Ghibli : les secrets du layout pour comprendre l'animation de Takahata et Miyazaki", "Aardman, l'Art qui prend forme", "L'Art dans le jeu vidéo", "L'Art de Blue Sky", "L'Art des Studios d'Animation Walt Disney, le mouvement par nature" et "L'Art de DC, L'Aube des Super Héros". Jean-Jacques et Diane Launier ont également fondé à Paris, en 2003, la galerie Arludik, première galerie au monde à exposer et vendre des dessins originaux issus de la bande dessinée, du jeu vidéo, des mangas, du film d'animation et du cinéma.

Ils sont aussi les concepteurs et organisateurs de l'exposition "Miyazaki-Moebius" qui a eu lieu au Musée de la Monnaie de Paris en 2005 et de nombreuses expositions telles que "L'Âge de Glace" à La Baule, "L'Art de John Howe" pour Le Seigneur des Anneaux, "Hommage à Toy Story" à Angoulême, "L'Art de Moi Moche et Méchant" à Annecy et "L'Epopée Artistique de la Trilogie Dragons" à Paris et Annecy. Jean-Jacques Launier a également écrit un roman La Mémoire de L'Âme, dont chaque page est illustrée d'un dessin de Moebius (Anne Carrière-Stardom), et coécrit le livre Art Ludique (Sonatine éditions). Il est nommé au grade de Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en 2016.