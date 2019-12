Appel à projets Plateforme de co-production Enter Africa pour les jeux vidéo

Vous êtes un développeur, designer, entrepreneur ou un studio dans le jeu vidéo installé dans l'un des 15 pays d'Enter Africa et vous souhaitez développer votre idée de jeu à travers une co-production avec des partenaires européens ? Alors envoyez votre candidature avec votre concept ou prototype de jeu vidéo sur notre plateforme de co-production Enter Africa.

La plateforme de co-production est un projet conjointement organisé par Enter Africa, l'Institut Goethe et SpielFabrique. L'objectif de ce projet est de construire une plateforme de studios, start-ups et développeurs de jeux vidéo africains, afin de les mener vers des co-productions avec des partenaires européens.

SpielFabrique est un accélérateur de start-ups et de jeunes entrepreneurs dans le marché du jeu vidéo. Le programme d'accélération repose sur une offre complète de mentorat et un réseau de premier ordre constitué d'entreprises, d'experts du jeu, de financiers et de partenaires renommés des industries créatives. Nous aidons ensemble les développeurs de jeux à atteindre leurs objectifs de façon plus professionnelle, plus rapide et plus efficace. Nous encourageons les concepts et prototypes de jeux dotés d'un fort potentiel culturel et commercial. Notre support englobe aussi bien le développement des jeux que leur commercialisation, en passant par le financement.

Envoyez votre candidature

L'appel à projets commence le 30 octobre 2019 à 18.00 UTC+1, et se termine le 15 décembre 2019 à 23.59 UTC+1 !

Termes et conditions générales Enter Africa Video Game Co-production Platform (PDF, 437 ko)

