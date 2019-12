Terragame débarque en France et ouvre le plus grand parc d'hyper-réalité virtuelle Une expérience immersive ultime, fantasme de gamer, mais développée pour le grand public, prend vie sur plus de 1000 m² à la pointe de la technologie

Terragame, spécialiste des expériences d'hyper-réalité virtuelle, annonce aujourd'hui l'ouverture de son plus grand parc au sud de Paris. Avec près de 1000m² dédiés uniquement aux expériences immersives, Terragame Paris-Sud propose le plus grand terrain de jeu en hyper-réalité au monde, permettant à la fois une liberté totale de déplacement et une interaction physique avec les éléments du décor, grâce à une superposition parfaite du jeu virtuel sur l'espace physique. Des expériences entièrement conçues et développées par et pour Terragame, dans un studio composé d'une demi-douzaine de développeurs.

L'hyper-réalité virtuelle : une expérience nouvelle qui bluffe vos 5 sens

Les expériences du nouveau parc de Terragame sont adaptées à un large public, simples curieux de nouvelles expériences ou passionnés de réalité virtuelle qui chercheront à pousser l'expérience à ses limites. Terragame a dû développer sa propre R&D pour obtenir ce résultat époustouflant : infrastructure technique permettant la localisation en temps réel de joueurs dans un espace pouvant aller jusqu'à 1000m2, mais aussi technologie embarquée sur le joueur. Terragame autorise également une interaction physique entre les joueurs et le décor de leur aventure. Ouvrir une vraie porte ou fenêtre, c'est l'ouvrir dans le jeu !

Certaines expériences sont également amplifiées avec des effets "4D" incluant des mouvements des décors, vibrations et effets atmosphériques comme le vent. De quoi mettre vos 5 sens en éveil et vivre une expérience incroyablement immersive.

Ce mélange d'action, d'interaction, en réalité virtuelle et à grande échelle, est une expérience bluffante.

Affrontez les zombies !

Prêts à vivre le grand frisson ? Le Manoir des Damnés plonge les joueurs au sein d'un manoir infesté de zombies et esprits maléfiques ! Après avoir enfilé un équipement sensoriel comprenant casque de réalité virtuelle et arme à retour de choc, les joueurs organisés en groupes devront collaborer et communiquer pour sauver la famille emprisonnée et atteindre la sortie sains et saufs ! L'immersion peut commencer avant grâce à La Route des Damnées qui vous donne l'occasion de vous rendre au Manoir des Damnés dans un véhicule militaire sur une route qui va se révéler aussi imprévisible et dangereuse que le Manoir lui-même ...

Informations pratiques :