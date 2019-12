Marche européen du gaming : quelles consoles et quels jeux ont le plus suscité d'intérêt en 2019 ? Cette année, les Français plébiscitent la Nintendo Switch et classent les deux derniers opus de la franchise FIFA ainsi que Mario Kart 8 dans le Top 3 des jeux les plus attractifs

idealo, comparateur de prix du groupe Axel Springer, a réalisé une étude sur les projets d'achat des consommateurs européens en matière de gaming. Quelles consoles et quels jeux ont suscité le plus d'intérêt cette année ? Qui de Sony, Microsoft ou Nintendo propose le catalogue le plus étoffé en matière de jeux classés PEGI 18 ? L'achat de console ou de jeux est-il genré ? La réponse à ces questions dans l'étude ci-dessous.

Un loisir de masse, un acte d'achat plutôt masculin (1)

En France, si le jeu vidéo est aujourd'hui une pratique aussi répandue chez les hommes que chez les femmes (68% de la population ), cette étude révèle toutefois un clivage de genre lorsqu'il s'agit de se renseigner ou d'acheter une console ou des jeux. Ainsi, en 2019, les pages du comparateur idealo dédiées à ce type de produits ont été principalement consultées par des hommes (70%).

Nintendo Switch, un plébiscite européen (2)

Top 3 des consoles favorites des Français en 2019

Avec son gameplay très spécifique et son concept hybride, la console "familiale" Switch se hisse en tête des requêtes des consommateurs et consommatrices en France. Pour expliquer ce succès, on pense évidemment à son positionnement en rupture avec celui de ses concurrentes de 8è génération mais également à son lancement plus récent (2017 pour la Switch contre 2013 pour les consoles de Microsoft et Sony).

La console de Sony arrive en 2è place du Top France, tant auprès du public féminin que masculin. En revanche, l'intérêt des deux types de population diverge sur la suite du classement. La 3è place est accordée à la Nintendo new 2DS XL par les consommatrices tandis que le choix des consommateurs porte sur la Xbox One.

Switch, un phénomène européen…excepté en Italie et en Espagne

L'engouement pour la Switch n'est pas circonscrit à l'hexagone ! 3 des 5 autres pays européens étudiés par idealo (Allemagne, Royaume-Uni, Autriche) la plébiscitent également. Seules l'Italie et l'Espagne se démarquent : si les consommatrices suivent la même tendance que leurs voisines européennes, les joueurs italiens et espagnols lui préfèrent la PlayStation 4.

Les comportements de consommation sont beaucoup plus hétérogènes lorsqu'il s'agit de départager les consoles de Sony et de Microsoft. Comme en France, les consommateurs allemands (hommes et femmes) classent la PS4 en 2è position. La Xbox One, quant à elle, n'atteint ce statut qu'auprès du public britannique (panel homme et femme confondu) et des consommateurs (hommes uniquement) autrichiens.

La franchise FIFA, indémodable dans toute l'Europe

Top 5 des jeux vidéo les plus convoités par les Français (3)

En France, la dernière version de la licence à succès FIFA gravit la première marche du podium. Sa sortie très récente (fin septembre 2019) explique la 3è position de la précédente édition de ce jeu dans un classement analysant les recherches effectuées tout au long de l'année.

Les personnages phares de Nintendo s'offrent la 2ème (Mario Kart 8) et la 4ème place (Super Smash Bro) du classement des jeux les plus recherchés par les Français. Des résultats qui confirment l'attrait pour la Switch observé plus haut.

Un peu plus d'un an après sa sortie (octobre 2018), le 2è volet de la franchise Red Dead Redemption conserve une place dans le top 5 des jeux les plus convoités en France.

FIFA 20 : sous le sapin de nombreux foyers européens cet hiver ? (3)

Tout comme en France, FIFA 20 est le jeu qui enregistre le plus de requêtes en Allemagne, Espagne, Italie et Autriche. Le succès de cette franchise est confirmé par le fait que sa précédente édition (FIFA 19) est en tête du classement au Royaume-Uni et s'accroche dans le Top 3 France, Espagne, Italie et Autriche.

Autre tendance globale : l'engouement pour Red Dead Redemption 2 qui arrive en 3è place sur les marchés allemands, espagnols et Italiens.

Sorti en octobre 2018, Call of Duty Black Ops 4 (15è épisode de la série d'Activision) occupe la 5è place des classements allemands et espagnols.

A noter également la présence de jeux exclusifs à la PlayStation 4 en Allemagne (2è : Days gone) et en Espagne (4è : Marvel's Spider Man).

Xbox One, 1ère sur les jeux classés PEGI 18 (4)

Xbox One est la console proposant le plus de jeux interdits aux mineurs avec 31% de son catalogue classé PEGI 18, contre 23% chez Sony. Sans surprise, seuls 7% des jeux disponibles sur Switch sont concernés.