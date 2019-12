Générations Pokémon - Plus de 20 ans d'évolutions Par Alvin Haddadène et Loup-Lassinat Foubert chez Third Editions

Une licence en perpétuelle évolution

Pokémon est un phénomène transgénérationnel qui ne s'essouffle pas, les itérations s'enchaînent pendant que Sacha continue, saison après saison, de parcourir ce monde qui "change tout autour de lui" comme le disaient les paroles du deuxième générique du dessin animé. En novembre prochain sortent Pokémon Epée & Bouclier, premières versions totalement exclusive à la Nintendo Switch qui marquent en passant l'avènement du nouvelle génération de Pokémon, la huitième.

Une édition mise à jour

De l'eau a coulé sous les ponts depuis la première version de Générations Pokémon, parue en 2015. Le but de cette ré-édition est donc de permettre aux auteurs de pousser leurs analyses plus loin en prenant en compte les récents ajouts à l'univers. S'il existe un tronc commun avec la première édition, tout a été revu et corrigé pour rester en cohérence avec l'évolution de la série. L'occasion était de plus toute trouvée pour rendre cet ouvrage cohérent dans sa collection, il reprend ainsi la direction artistique de Générations Sonic et Générations Mario.

Ils sont de retour, pour vous jouer un mauvais tour

Auteurs de la première édition de l'ouvrage, Alvin Haddadène et Loup Lassinat-Foubert n'ont pas détourné leur attention de la licence depuis, bien au contraire ! Il était donc tout naturel qu'ils retournent à l'ouvrage pour effectuer la mise à jour de leur bouquin.

Titre : Générations Pokémon - Plus de 20 ans d'évolutions

Auteur : Alvin Haddadène et Loup-Lassinat Foubert

Editeur : Third Editions

