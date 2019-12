La Global Game Jam Paris 2020 à Isart Digital du 31 janvier au 2 février 2020

Comme chaque année, Isart Digital accueillera la Global Game Jam avec l'équipe d'Amplitude Studios ! Cet événement international est considéré comme le Rendez-vous mondial des créateurs de jeux indépendants.

L'objectif est de créer simultanément dans le monde des jeux vidéo, en équipe, en 48h, et avec un thème donné.

L'année dernière, la #GGJ19 a rassemblé plus de 47 000 jammers répartis sur 113 pays. 9 000 jeux vidéo ont été créés sur le thème "What Home means to you". La GGJ Paris organisée par Isart Digital et Amplitude Studios avait accueilli 200 jammers et 31 jeux furent créés en seulement un week-end !

De nombreux sites accueillent la Global Game Jam en France, retrouvez-les sur globalgamejam.org

Inscription 2020

Rendez-vous le 3 Décembre 2020 à 20h00 pour vous inscrire et participer à la GGJ Paris 2020 co-organisée par Isart Digital & Amplitude Studios. Double inscription obligatoire