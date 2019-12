Paris Images Digital Summit (PIDS) du 29 janvier au 1 février 2020 à Enghien-les-Bains

Le PIDS (Paris Images Digital Summit) est une manifestation créée par le Centre des arts d'Enghien-les-Bains dédiée aux effets visuels, croisant les enjeux créatifs, techniques et économiques d'un secteur en perpétuelle évolution. Découvrez les dernières tendances et innovations en matière d'effets visuels numériques, de CGI, de motion capture, de 3D et de technologies de rupture dans le cinéma, la télévision, la publicité, les jeux vidéo et les transmédias !

Les inscriptions sont ouvertes.

Découvrez le meilleur des effets visuels et de la création numérique : deux journées de conférences pour tout comprendre sur les enjeux du secteur des effets visuels, des rencontres, des master-class, des avant-premières, sans oublier la soirée des Genie Awards !

Demandez dès maintenant votre badge et bénéficiez de nos tarifs réduits.

Les temps forts de l'édition 2020

Genie Awards : Soirée de remise de prix et de célébration de la création numérique française

: Deux journées de conférences professionnelles (études de cas, tables rondes, rencontres, power talks…) présentant les tendances et les évolutions du secteur Job Fair : Un espace recrutement pour les sociétés d'animation et de VFX

: Pitchez votre projet et financez le développement visuel de votre film PIDSBiz : Un programme de conférences et de rencontres pour les décideurs de l'industrie de la création numérique et les producteurs de contenus. Réflexions et débats autour de l'industrie des VFX / Conferences and meetings for decision makers in the digital creative industry and content producers. Reflections and debates around the VFX industry

: Des avant-premières et des rencontres exceptionnelles PIDSWorkshop : Des ateliers de sensibilisation à la création numérique pour le jeune public (primaires et collèges)

Call for Genie

Les Genie Awards ont pour but de récompenser les meilleurs talents des effets visuels et de la création numérique française. La 6e édition des Digital Creation Genie Awards se tiendra le 29 janvier 2020 au Théâtre du Casino Barrière.

Jusqu'au 18 décembre 2019, les sociétés VFX/CGI, les écoles d'animation et d'effets visuels peuvent déposer leurs projets dans les catégories suivantes :

Effets visuels - Long Métrage

Effets visuels - Fiction TV

Effets visuels - Publicité

Effets visuels - Environnement

Effets visuels - Personnage ou créature

Meilleur film étudiant VFX/CGI

Meilleure innovation

Déposez vos projets

Genie d'honneur 2020

Après Dennis Muren, Joe Letteri, Phil Tippett et John Knoll, Chris Edwards, fondateur de The Third Floor, recevra le Visionary Genie Award lors de la cérémonie de remise des prix au Théâtre du Casino Barrière le mercredi 29 janvier.

Le PIDS est heureux d'honorer le pionnier de la Prévisualisation et de la production virtuelle, qui animera une master-class exceptionnelle le vendredi 31 janvier. Elle sera suivie de la projection de THX 1138 - Director's Cut de George Lucas.