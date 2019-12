Gamesmarket annonce l'ouverture de sa marketplace dédiée aux jeux vidéo

GamesMarket, start-up française, soutenue par France Active et Initiactive95, annonce l'ouverture de sa marketplace consacrée exclusivement aux jeux vidéo. Les particuliers et les professionnels pourront ainsi acheter et vendre leurs produits au sein d'un espace dédié, simple, rapide et entièrement sécurisé.

Nous sommes heureux d'avoir créé un site capable de répondre précisément aux besoins de toutes les catégories de joueurs. GamesMarket a été conçu pour que des parents puissent trouver facilement des jeux pour leurs enfants, des collectionneurs puissent trouver rapidement n'importe qu'elle pièce manquante à leur collection, ou encore, une grand-mère de 70 ans qui n'y connaît rien aux jeux vidéo puisse revendre ce qu'elle a trouvé dans son grenier ou sa cave un dimanche après-midi."

Les professionnels de l'industrie ne sont pas en reste également puisque le site leur permet de mettre en vente leurs stocks et ainsi utiliser GamesMarket comme une vitrine numérique pour leur établissement.

Nous avons voulu élargir au maximum les possibilités pour que vendre soit aussi simple, rapide et complet pour une mère au foyer ou un vendeur professionnel. Aucune information non nécessaire n'est demandée. Aucune option payante n'est proposée. Aucune publicité n'est imposée. GamesMarket est aussi clair que son design épuré laisse deviner."

Deux ans et demi de travail ont été nécessaires pour ouvrir la version bêta et encore aujourd'hui le site poursuit sa série de mise à jour afin d'être le plus performant possible.

Nous avons mis quelques mois à écrire sur papier le projet que nous voulions et le projet que nous pourrions sortir comme étant une V1 stable. Parmi les fonctionnalités retenue et définie comme étant prioritaires au lancement, nous avons le système de fiche produit qui optimise considérablement l'achat et permet d'acquérir un jeu en quatre cliques entre le moment de l'arrivée sur le site et la confirmation de paiement, les statistiques, car même si elles ne sont pas encore activées, elles se nourrissent actuellement des ventes pour sortir dès 2020 un argus fiable basé uniquement sur les ventes réussies. Elles permettront dans les mois à venir à n'importe qui de consulter les prix moyens dans n'importe quel état et dans n'importe quel niveau de complétude. Jamais un argus de jeu vidéo ne sera aussi complet et précis que celui que nous sommes sur le point de mettre en ligne. Enfin, la multitude de filtres déjà présents et à venir permet à chacun de trouver des informations sur le jeu voulu, sur la console voulue et dans la région du monde voulu. On trouve des jeux brésilien, australien ou encore coréen !"

Pour résumé : pas de publicité, pas d'options payantes, des frais appliqués aux vendeurs uniquement si le jeu est vendu, près de 60 000 fiches produits sur une soixantaine de consoles allant de la Magnavox Odyssey à la Nintendo Switch, des informations sur les jeux vidéo (date de sortie, éditeur, développeur, genre) et un argus complet.

Plus d'informations sur www.gamesmarket.fr