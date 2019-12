Playconférence à la BnF "A Plague Tale : Innocence" Mardi 3 décembre à 18h - François-Mitterrand Salle 70

Les play-conférences sont dédiées à l'analyse de la représentation de l'Histoire dans les jeux vidéo. Romain Vincent, chercheur associé au département de l'Audiovisuel de la BnF, Estela Bonnaffoux, chercheuse à l'université François-Rabelais de Tours et Pauline Guena, docteure en Histoire médiévale, analysent en direct "A Plague Tale : Innocence" qui met en jeu l'histoire au Moyen-Âge.

A Plague Tale : Innocence, une plongée dans le moyen-âge

A Plague Tale : Innocence est une production du studio français Asobo parue en mai 2019. Le jeu propose de s'imaginer dans la peau d'un enfant au XIVe siècle, période marquée par la Peste noire et la guerre de Cent Ans.

Par Romain Vincent, Pauline Guena et Estela Bonnaffoux.

Pourquoi des play-conférences à la BnF ?

Le département de l'Audiovisuel de la BnF possède, avec plus de 17 000 jeux, l'une des plus importantes collections patrimoniales de jeux vidéo. Ce fonds d'une extrême richesse rassemble aussi bien des éditions originales que des compilations, des titres commerciaux que des jeux conçus dans le cadre contraint des Game Jams. Les plus anciens titres conservés remontent au milieu des années 1970. La mobilisation de la BnF en faveur de cette collection, encore trop peu connue, se décline de multiples manières : accueil de chercheurs pour étudier et enrichir le fonds, participation à la Paris Games Week, ou encore organisation de manifestations et événements comme les Play-conférences.

Informations pratiques

Tarifs et conditions d'accès : Entrée libre et gratuite

Date et horaires : Mardi 3 décembre 2019 - 18h - 20h

Accès : François-Mitterrand - Salle 70

Quai François-Mauriac - Paris 13e

Entrée Est face à la rue Emile Durkheim