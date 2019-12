L'1nterview HS n°1 : "Pourquoi faites-vous des jeux vidéo ?" La revue "L'1nterview" publie un hors-série réunissant 111 réponses à cette question

Dans son n°2, L'1nterview consacrait 80 pages à Viktor Antonov (Half-Life 2, Dishonored). Le premier hors-série de la revue donne cette fois-ci la parole à... 111 créateurs du monde entier ! Shigeru Miyamoto (Super Mario), Karolina Stachyra (The Witcher 3), Warren Spector (Deus Ex), Muriel Tramis (Méwilo), Takashi Tokita (Chrono Trigger), Anna Megill (Guild Wars 2), Bruce Straley (The Last of Us), John Howard (Halo), Anna Anthropy (Dys4ia), Jenova Chen (Journey)... Toutes et tous examinent une même question fondamentale : "Pourquoi faites-vous des jeux vidéo ?"

"Pour préserver ma santé mentale", avoue le tourmenté Edmund McMillen (Super Meat Boy). "Je voulais être musicien, mais j'étais si nul que j'ai abandonné !", s'esclaffe le romantique Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy). "Parce que dans les jeux, le discours capitaliste n'est jamais contesté", affirme le militant Paolo Pedercini (Phone Story). "Pour échanger avec la génération de mes enfants", confie la star Hideo Kojima (Metal Gear). "Pour que les gens continuent d'apporter des gâteaux à leurs voisins", s'amuse le facétieux Beau Blyth (Hyper Light Drifter). "Pour que les joueurs puissent habiter différents mondes, différents moi, et en revenir changés", espère la littéraire Meg Jayanth (80 Days).

Les versions intégrales de ces réponses sont à découvrir dans ce mook où interviennent bien d'autres figures légendaires ou méconnues de l'industrie du jeu vidéo. Cadeau de Noël idéal, destiné à la fois aux gamers expérimentés et aux parents néophytes, ce hors-série traduit la grande diversité du jeu vidéo actuel et éclaire les liens entre les jeux, leurs auteurs et le monde dont ils font partie.

Titre : "L'1nterview" HS n°1 - Pourquoi faites-vous des jeux vidéo ?

Auteur : Pierre Gaultier

Editeur : L'1nterview

Sortie officielle : décembre 2019

Pagination : 90 pages

Format : 14,8 x 21 cm

Epaisseur : 6 mm

Poids : 215 grammes

ISSN : 9772648382046

Prix TTC : 8,5 €

