La légende Final Fantasy XV : Création - Univers - Analyse Par Jérémie Kermarrec chez Third Editions

Un épisode loin d'être discret

Depuis son intégration dans le Fabula Nova Crystallis alors qu'il s'appelait encore Final Fantasy Versus XIII jusqu'à la publication de ses contenus téléchargeables, Final Fantasy XV est un titre qui n'a cessé de faire parler de lui pendant plus de dix ans. Sûrement davantage que ses prédécesseurs, il a déchaîné les passions, créant une scission profonde entre ceux qui ont adhéré à cette vision de la série, et ceux pour qui les fantasmes se sont mués en désillusion. En plus de notre attrait profond pour le genre et pour la licence, nous nous devions de revenir le temps d'un ouvrage sur ce jeu qui a connu un succès au moins aussi important que son développement fut chaotique. Derrière le récit passionnant de sa gestation difficile, c'est toute l'évolution des studios Square Enix qui se révèle.

Un auteur passionné

Traducteur de jeux vidéo, Jérémie Kermarrec est, depuis plus d'une quinzaine d'années, le responsable du site Final Fantasy World , l'un des plus importants sites francophones dédiés à Final Fantasy. Il a eu l'occasion, à maintes reprises, d'interviewer les différents créateurs de la série. Cette passion pour la saga de Square Enix se ressent dans son ouvrage, où il revient dans les moindres détails sur Final Fantasy XV. Comme de nombreux ouvrages de Third Editions, La Légende Final Fantasy XV reprend les trois piliers de la maison : Création, Univers et Décryptage. Au-delà du récit d'une aventure tumultueuse tant dans le réel que dans le fictif, c'est donc un réel travail analytique qui a été abattu par Jérémie.

Titre : La légende Final Fantasy XV

Auteur : Jérémie Kermarrec

Editeur : Third Editions

