La scène esport française de League of Legends vous donne rendez-vous en 2020 LFL, Division 2 et Open Tour : présentation de la prochaine saison esport League of Legends en France

Après une année intense ponctuée par la Finale du Mondial à Paris le 10 novembre dernier, retour à l'échelle nationale pour Riot Games France qui présente aujourd'hui ses compétitions de 2020. Nouveaux formats, nouvelles équipes et dates de lancement des ligues locales, voici toutes les nouveautés prévues pour 2020.

LFL : La Ligue esport de référence en France

Produite par Webedia, la LFL est la ligue dans laquelle les meilleures équipes de France de League of Legends s'affrontent en matchs allers-retours tout au long de la saison. La saison comprend 2 segments (printemps et été) de 12 semaines avec une saison régulière et des phases finales. Les meilleures équipes participeront aux European Masters où elles affronteront les meilleures équipes des autres ligues nationales.

La LFL accueille en 2020 deux nouvelles équipes :

Le vainqueur de l'Open Tour, IziDream , qui a su démontrer sa capacité à mettre en place une équipe stable et pérenne composée de talents émergents. IziDream est la première équipe esport à bénéficier de l'appui d'un club sportif professionnel de Handball. En plus d'un encadrement d'apprentissage dans une gaming house qui leur est dédiée, ils bénéficient d'un suivi médical, mental, sportif et scolaire.

Nikola et Luka Karabatic, les stars du Handball français et ambassadeurs d'IziDream se sont exprimés sur cette annonce : "Nous sommes très fiers du parcours d'IziDream ! Nous les soutenons depuis le début. Les voir aujourd'hui intégrer la LFL après leur triomphe à l'Open Tour est une véritable fierté. En très peu de temps, ils sont parvenus à intégrer les 10 meilleures équipes françaises. Qui sait ce que l'avenir leur réserve ? Nous sommes impatients de les voir à l'oeuvre et nous continuerons de les soutenir pour cette nouvelle saison !"

"Intégrer la LFL est une étape importante pour notre club. Nous avons hâte de démarrer la saison 2020 avec la reprise de la Ligue dans nos nouveaux locaux." Julien Benneteau, Directeur Sportif GameWard.

La team aAa n'étant pas en mesure de présenter une équipe compétitive pour l'année prochaine, elle ne conservera pas sa place en LFL sur la saison 2020. Une décision sera prise d'ici mi-décembre sur les options de remplacement éventuel.

La liste des équipes à date est :

GamersOrigin

Team-LDLC

Misfits Premier

MCES

IziDream

GameWard

ROG Esport

Vitality.bee

Solary

Nouveauté 2020 : des barrages de promotion/relégation seront mis en place dès cette année. Les meilleures équipes de Division 2 auront la possibilité d'accéder à la LFL.

Plus d'informations concernant la LFL.

Division 2 : faire émerger la nouvelle génération de talents

Diffusée et en partenariat avec L'Equipe, la Division 2 est la grosse nouveauté de la saison 2020. Il s'agit d'une ligue nationale régulière 100% diffusée en ligne dès le 26 janvier 2020, qui se déroule tous les dimanches après-midi et en parallèle de la LFL et des autres compétitions internationales. L'objectif de cette compétition est d'accélérer le développement des structures esportives existantes et de permettre l'émergence de nouveaux talents locaux.

Les 10 équipes retenues pour cette nouvelle compétition sont :

Bastille Legacy

FC Nantes

Oplon

TrainHard.

Unfazed Esport

Zephyr Esport

Lunary (équipe B de Solary)

Tony Parker Adequat Academy (équipe B de Team-LDLC)

M'azing (équipe B de MCES)

GamersOrigin Academy (équipe B de GamersOrigin)

A noter aussi que les meilleures équipes de Division 2 auront la possibilité d'accéder à la LFL grâce à des barrages de promotion / relégation.

Plus d'informations concernant la Division 2.

Open Tour : détecter les joueurs à potentiel

L'Open Tour France devient désormais le passage obligé pour toute nouvelle équipe souhaitant rejoindre l'écosystème esportif de League of Legends en France. Il sera toujours composé de 7 tournois en ligne se déroulant tout au long de l'année et permettant aux équipes de cumuler des points en fonction de leur performance.

Le niveau d'accès devient plus strict : chaque étape du tournoi est réservée aux joueurs compétitifs Diamant 4 et plus souhaitant s'impliquer de manière régulière dans la compétition. Chaque étape est limitée à 48 équipes maximum, sélectionnées en fonction de leur niveau.

A la fin de l'année, les 2 meilleures équipes de l'OTF accéderont aux barrages de promotion contre les 2 moins bonnes équipes de la Division 2 et auront ainsi l'opportunité d'accéder à la division supérieure.

Plus d'infos concernant l'Open Tour.

A partir de 2020, la France disposera de l'écosystème national le plus développé en Europe. La mise en place de passerelles entre les différentes divisions permet désormais à tout joueur compétitif d'accéder au plus haut niveau de compétition.