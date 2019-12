L'alternative tricolore à Stadia : Blacknut et ses 365 jeux

Comme le propose Stadia de Google, Blacknut vous donne accès à un catalogue de jeux vidéo en illimité, sans console et sans achats intégrés.

La différence ?

Un catalogue désormais riche de 365 jeux (avec des nouveautés chaque semaine), tous inclus dans l'abonnement et disponible sur tous vos écrans.

100 % Français, Blacknut est disponible, dans toute l'Europe, aux USA, au Canada et bientôt en Israël.

Changez de jeu chaque jour de l'année !

Imaginez... 365 jeux vidéo en illimité... des jeux populaires et des perles rares moins connues, des jeux pour enfants, des jeux de plateforme, de réflexion, de simulation, de baston, de sports...

"Ryse : Son of Rome", "Farming Simulator 19", "Asterix & Obelix XXL2", ou encore "WRC7"...

Vous pouvez changer de jeux sans perdre vos sauvegardes, picorer, vous plonger dans certains opus après y avoir goûté.

L'arrivée récente en novembre 2019 des jeux de l'éditeur Asmodee nous permet aussi de vous offrir des classiques des jeux de plateau.

Les équipes de Blacknut sélectionnent tant des jeux issus des grands studios que des jeux d'éditeurs indépendants.

Blacknut : La sécurité en famille.

Notre catalogue plaira à tous, petits et grands.

Blacknut a également pensé aux familles, avec la possibilité de créer plusieurs profils de joueurs avec un seul compte (jusqu'à 5 profils/abonnement), chacun pouvant ainsi retrouver ses sauvegardes et ses jeux favoris.

Quel que soit l'abonnement choisi, les parents ont la possibilité de créer des profils "enfants", pour éviter l'exposition des plus jeunes à des contenus inappropriés, des publicités inadaptées ou des demandes d'achats intégrés.

Cette fonctionnalité permet de filtrer et d'adapter la liste des jeux en fonction de l'âge de celui qui est derrière la manette. Un véritable confort pour les parents qui peuvent laisser leurs enfants s'amuser en toute liberté et sans risque.

Blacknut c'est quoi ?

C'est le "Netflix" français du jeu vidéo.

Plus besoin de console de jeux, plus besoin d'ordinateur dernier cri. Avec Blacknut vous pouvez jouer partout, sur votre smartphone (Androïd), sur votre télé connectée (Samsung, Amazon FireTV...), votre ordinateur de bureau, ou votre portable même s'il n'est pas des plus récent.

Pas besoin d'avoir une connexion de folie. Le service est disponible avec l'ADSL ou la 4G (à partir de 6 Mb/s).

Pas de téléchargement, pas d'installation, pas de stockage, pas de coûts cachés.

Véritable prouesse technologique 100%¨française, Blacknut permet grâce au "Cloud Gaming" de jouer en un un clic, sur tous vos écrans connectés, sans téléchargement, et sans publicité. Il n'y a pas non plus d'achat intégré.

Vous pouvez même commencer à jouer sur un appareil, et reprendre votre partie depuis un autre. Chez Blacknut, vos sauvegardes aussi sont stockées dans le Cloud.

Le jeux vidéo avec un budget abordable et maîtrisé.

Dans un mode de consommation "classique" du jeux vidéo, vous avez besoin d'acheter des jeux (5€ à 70€), mais aussi une console (200€ à 500€), ou un ordinateur avec une bonne carte graphique (plus de 700 Euros).

Avec Blacknut, les jeux et la technologie sont inclus dans l'abonnement.

Il vous faudra juste une manette standard pour profiter de tout le catalogue (à partir de 29 Euros).

L'application Blacknut est compatible avec toutes les manettes du marché (exception faite des manettes Playstation), manette que vous pourrez même utiliser avec votre mobile, transformant ainsi votre smartphone en une véritable console de jeu nomade.

Notre site internet : www.blacknut.com

Petit aperçu ici en vidéo de notre catalogue.