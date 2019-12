ESL annonce le programme des finales du Championnat National Winter 2019 La compétition française revient avec les meilleures équipes de Counter-strike : Global Offensive, Brawl Stars et Hearthstone pour la phase finale de sa saison Winter 2019, les 6, 7 et 8 décembre prochains

ESL est fier d'annoncer les phases finales de la 22ème édition du Championnat National ESL où les disciplines Counter-Strike : Global Offensive, Brawl Stars et Hearthstone seront à l'honneur.

Les 6, 7 et 8 décembre 2019, les meilleurs joueurs et équipes françaises s'affronteront pour décrocher le titre de champion national et se partager pas moins de 23.000€ de cash-prize. L'événement se tiendra pour la première fois dans la ville d'Arles (Bouches-du-Rhône) sur la scène principale de l'événement partenaire de la Maximus Cup.

Le programme de ce beau week-end d'esport commencera dès le vendredi avec les demi-finales et finale pour la 3ème place de la compétition Brawl Stars. S'ensuivra un samedi tout aussi passionnant, avec les demi-finales CS : GO, la Grande Finale Brawl Stars et le tableau final Hearthstone. Enfin, le dimanche dès 10 : 00, la Grande Finale CS : GO clôturera les phases finales du Championnat National ESL Winter 2019.

Les billets sont d'ores et déjà en vente.

Pour celles et ceux qui n'auront pas la possibilité d'assister à l'événement, ESL assure, en partenariat media avec l'Equipe, la retransmission des finales sur ses chaînes Twitch CS : GO, Hearthstone ou encore Youtube pour Brawl Stars ainsi que sur l'équipe.fr et Twitch l'Equipe.

"Après Montpellier, c'est à Arles que les finales du Championnat National ESL poseront leurs valises. Nous remercions la Cci d'Arles de nous accompagner sur la réalisation de ces finales de haut niveau dans leur ville, affirmant encore une fois notre volonté de diffuser l'esport partout en France" dit Olivier "MortiS" Debout, Chef de Produit ESL Gaming France. "Nous sommes également ravis d'incorporer un troisième jeu, Brawl Stars, dans nos finales offlines et de participer au développement du professionnalisme dans les compétitions de jeux mobiles."