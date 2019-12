Le Logitech G Adaptive Gaming Kit crée de nouvelles possibilités pour les joueurs à mobilité réduite Complément de la manette Xbox Microsoft Adaptive Controller, ce kit de boutons et d'interrupteurs donne accès à des nouvelles expériences de jeu uniques

Logitech G dévoile aujourd'hui le Logitech G Adaptive Gaming Kit, une collection de boutons et gâchettes conçue pour les joueurs à mobilité réduite.

Le Logitech G Adaptive Gaming Kit vient en complément de la manette Xbox Adaptive Controller et permet aux gamers de jouer de la meilleure des manières en fournissant un ensemble de commandes faciles à configurer pour une grande variété d'utilisations.

Il propose une large gamme de boutons et de gâchettes avec des composants de qualité professionnelle, performants et durables, et cela à un prix beaucoup plus accessible que ce qui se trouve actuellement sur le marché.

Une volonté de rendre le jeu accessible à tous

"Le Logitech G Adaptive Gaming Kit est conçu pour être le parfait complément de la manette Xbox Adaptive Controller et ainsi donner aux joueurs les outils nécessaires à un prix plus abordable" déclare Ujesh Desai, Vice-Président et Manager général de Logitech Gaming. "Il soutient également notre engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité dans le jeu vidéo, parce que fondamentalement, nous croyons que la vie est plus amusante lorsque vous jouez et que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des joies du jeu."

Une conception en collaboration avec des associations spécialisées

Logitech G a travaillé avec le Microsoft's Inclusive Tech Lab et des associations consacrées à l'accessibilité dans l'univers du jeu vidéo dont The AbleGamers Charity et SpecialEffect pour développer le Logitech G Adaptive Gaming Kit. La marque a ainsi pu s'assurer qu'il réponde parfaitement aux besoins de la communauté.

"Nous avons la conviction que la technologie, a le pouvoir de valoriser chacun de nous" dit Phil Spencer, Vice-Président Exécutif du gaming chez Microsoft. "Avec l'ajout du Logitech G Adaptive Gaming Kit au catalogue Xbox, nous sommes en mesure ensemble de repousser les limites de la technologie pour être inclusifs auprès de chaque personne à travers le monde."

"Le but d'AbleGamers est de trouver un moyen de rendre le jeu vidéo accessible à chaque personne" explique Steve Spohn, Chef des Opérations chez AbleGamers. "Les besoins de chacun sont différents et le Logitech G Adaptive Gaming Kit offre une large gamme d'options de configuration pour améliorer l'accessibilité de tous. Nous avons apprécié l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec Logitech G sur le design de ce kit et avons hâte de continuer ce partenariat dans le futur."

Le Logitech G Adaptive Gaming Kit inclut :

trois petits et trois grands boutons dotés d'interrupteurs mécaniques de qualité professionnelle,

quatre boutons tactiles légers,

deux gâchettes à commande variable,

des tapis de jeu configurables avec un système d'attaches à boucles et à crochets

des étiquettes personnalisables

et des dragonnes en velcro.

Prix et disponibilité

Le Logitech G Adaptive Gaming Kit sera disponible sur LogitechG.fr en Novembre 2019 au prix de vente conseillé de 99.99 €. Afin d'utiliser le Logitech G Adaptive Gaming Kit, vous devez posséder une Xbox et une manette Xbox Adaptive Controller.