Jérôme Cros rejoint le studio Smart Tale Avec 20 ans d'expériences dans les jeux vidéo, Jérôme Cros rejoint le studio Smart Tale pour prendre la direction artistique des nouvelles productions

Smart Tale, studio de jeux vidéo basé en Arles, continue sa croissance et prépare de nouveaux projets ambitieux dès 2020.

Après quelques années en tant qu'illustrateur, Jérôme rejoint Kalisto en 1999 puis Tiwak (Ubisoft depuis) en tant qu'artiste sur des projets comme Adibou et Tork. Il s'éloigne des jeux vidéo pendant 7 ans en devenant Directeur Artistique d'un label indépendant de musique rock. Il s'exile par la suite au Canada où il travaille sur des jeux kinect puis mobiles (Sarbakan, 3monKeys). Il rentre en France en 2013 et enchaîne les productions "The Crew Road Empire", "War & Battle", "Heroes of Might and Magic VII" et "JohnWick". C'est après 3 ans chez Nadeo sur "Trackmania" et "Shootmania" qu'il décide de quitter Paris pour rejoindre le studio Arlésien Smart Tale.

Cette arrivée se conjugue avec l'ambition du studio de continuer sa croissance maîtrisée. Après avoir développé le prototype de "The Architect : Paris" (Focus Home Interactive), et collaboré sur les projets Eden Games (Gear Club, GCU 2, F1 Racing), Smart Tale a produit pour Microïds Life "Réussir le Code de la Route" et poursuit le partenariat avec le développement d'un jeu multiplateforme pour mi-2020. En parallèle, le studio a hérité du développement de Gear Club sur mobiles et compte développer de nouveaux projets en doublant ses effectifs à 30 personnes pour fin 2020. Le recrutement de Jérôme est stratégique pour Charles Martini, co-fondateur du studio :

"En plus d'avoir une grande expérience, Jérôme est une personne moteur qui propose déjà de nouvelles idées de workflow pour les projets à venir. Nous n'avions pas d'équipe artistique structurée et sa venue nous soulage quant à la direction artistique. pour les recrutements à venir."

"Smart Tale est déterminé à se faire une place sur la scène du jeu vidéo en tant que studio de qualité. J'ai été très enthousiaste par une vision à la fois ambitieux mais réaliste où le workflow doit être intelligent pour rivaliser d'ingéniosité. Et c'est avec cette ambition que j'ai décidé de rejoindre l'équipe." confie Jérôme Cros.