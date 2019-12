Ubisoft s'associe pour la première fois au Téléthon 2019 avec 8h de live

Les gamers sont connus pour leur générosité et le Téléthon Gaming 2019 compte sur eux pour soutenir la recherche. Après le succès de ce marathon gaming engagé en 2018, Ubisoft s'associe à l'événement pour la première fois en mobilisant une centaine de collaborateurs et sa communauté pour lutter contre les maladies rares pendant toute la journée du 6 décembre !

Le vendredi 6 décembre, de 10h à 18h, Ubisoft s'associe pour la première fois au Téléthon Gaming et proposera un programme de stream sur ses réseaux Youtube et Twitch pour faire grimper la cagnotte au profit de l'association AFM-Téléthon. Créée en 1987, elle a pour but de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares.

Au programme : une centaine de collaborateurs des Studios d'Ubisoft en France s'affronteront sur Just Dance 2020, Steep, Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, Trials Rising, The Crew 2 et Rayman Legends.

Les influenceurs The Fairy Dina et le streamer TiTavion soutiendront la cause de l'association en venant affronter les collaborateurs d'Ubisoft et rencontrer les jeunes du Téléthon.

Pour conclure les 8 heures de show, l''association Capgame qui facilite l'accès aux jeux vidéo pour le public en situation de handicap viendra également présenter ses solutions pour un gaming plus accessible et inclusif.

Pour marquer son engagement, Ubisoft fera également un don de 15 000 euros à l'association.

Planning Téléthon Gaming

Vendredi 6 décembre

10h : Lancement, rejoignez nous sur Twitch ou Youtube

12h15 : Duplex avec notre studio d'Annecy

13h30 : Duplex avec notre studio à Lyon

14h : Découvrez avec capgame des solutions concrètes pour faciliter l'accès aux jeux vidéo pour le public en situation de handicap

14h30 : Dina, la championne de Just Dance se bouge pour la bonne cause

thefairydina sera en compagnie de lee 15h30 : Titavion, vient streamer avec nous pour la recherche médicale

titav1on aura pour coéquipière Laëtitia

Pour suivre le live stream : rendez-vous le vendredi 6 décembre dès 10h sur https://www.youtube.com/user/UbisoftFR ou sur https://www.twitch.tv/ubisoftfr.