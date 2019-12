"Génération Jeux Vidéo" - 65% des familles françaises jouent ensemble aux jeux vidéo Etude Microsoft / Opinium

Selon une étude Opinium pour Microsoft, les Français jouent au jeu vidéo en famille, 8 fois par mois en moyenne, ce qui place le jeu vidéo parmi les loisirs familiaux préférés des Français, au-dessus du sport ou des jeux de société qui réunissent les familles 5 fois par mois en moyenne.

Alors que les vacances de Noël propices aux réunions familiales se rapprochent, une étude menée par le cabinet Opinium pour Microsoft confirme que le jeu vidéo est l'un des loisirs les plus populaires au sein des familles françaises puisque 65% d'entre elles déclarent jouer ensemble au jeu vidéo. En moyenne, les familles se retrouvent 8 fois par mois autour d'une partie de jeu vidéo, soit bien plus que pour des activités classiques en cette période telles que le sport (5 fois par mois) les jeux de société (5 fois par mois) ou le shopping (4 fois par mois) par exemple.

Cette étude qui repose sur un échantillon de 12 000 parents européens, dont plus de 2000 parents français, explore les grandes tendances du jeu vidéo au sein des familles et étudie leur pratique de jeu. Les résultats révèlent ainsi que, pour les parents, jouer aux jeux vidéo avec leurs enfants est synonyme de proximité relationnelle avec eux et leur permet de tisser des liens plus facilement qu'en regardant la télévision, par exemple. Environ 3/4 des parents (74%) jouant aux jeux vidéo en famille, affirment même que cela renforce les liens parents/enfants et 69% pensent que cela les aide à mieux comprendre leurs enfants. Enfin, 68% estiment que jouer avec leurs enfants leur permet de se sentir en phase avec la culture populaire.

En Europe, c'est l'Espagne qui a le plus haut taux de familles gameuses en Europe : 3 familles sur 4 (75%) confient jouer aux jeux vidéo ensemble. Toutefois, ce sont les Italiens qui jouent ensemble le plus souvent, avec une moyenne de 10 fois par mois, là où les familles espagnoles jouent en moyenne 9 fois par mois ensemble. Les Français les suivent de près avec 8 sessions de jeu en famille par mois, ce qui les place dans la moyenne européenne.

"Les résultats de cette étude sont éclairants et démontrent combien le jeu vidéo est un loisir familial à part entière", explique Ina Gelbert, Directrice Xbox France. "Il a trouvé sa place dans les familles françaises, en créant notamment des liens entre les générations. Le fait de jouer avec ou contre les autres permet de réunir toute la famille autour d'une même expérience ludique et plus participative que de regarder un film par exemple."

Top 10 des activités familiales les plus populaires en France.

Regarder la TV Lire une histoire avant d'aller au lit Faire une promenade Jouer aux jeux vidéo Faire du sport Jouer à des jeux de société Aller au centre commercial Jouer au parc Jouer à cache-cache Aller au restaurant

L'étude révèle également que les parents déclarent connaitre l'activité en ligne de leurs enfants : 77% expliquent savoir exactement à quels jeux en ligne jouent leurs enfants. En revanche, ils restent préoccupés par les rencontres que leur progéniture pourrait faire en ligne. 62% avouent ainsi qu'ils ne sont jamais complètement sûrs de savoir avec qui parlent leurs enfants.

"Il est très important à nos yeux que les parents puissent se sentir informés et sachent à quels jeux jouent leurs enfants en ligne," commente Ina Gelbert. "Dans ce cadre, Xbox fournit aux parents les outils adéquats afin qu'ils puissent s'impliquer dans l'accompagnement des activités en ligne de leurs enfants. Nous les encourageons à utiliser en particulier le contrôle parental afin que leurs enfants ne puissent avoir accès qu'à des contenus appropriés et ce, d'autant plus quand ils jouent seuls."

Point de vue de Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo et les pratiques numériques : "Cette enquête montre que les jeux vidéo font désormais partie du quotidien des familles. Ce loisir pratiqué par grand nombre d'enfants et adolescents du 21ème siècle était encore récemment considéré par les adultes comme le média des jeunes, où les parents trouvaient difficilement leur place. Or d'une part, les moyennes d'âge des joueurs sont bien plus élevées qu'il est coutume de penser, et les parents sont désormais davantage joueurs eux-mêmes que les générations précédentes. D'autre part, les parents de tous âges prennent plus amplement conscience que les pratiques vidéoludiques de leurs enfants s'intègrent aux multiples loisirs des plus jeunes et sont également complémentaires aux autres activités familiales.

L'enquête fait aussi ressortir l'envie des jeunes de partager leurs expériences de jeu et des parents d'expérimenter régulièrement les mondes vidéoludiques en famille. Plus les parents jouent avec leurs enfants et s'intéressent à leurs jeux vidéo, contenus et façon d'évoluer en ligne, plus les cadres parentaux sont précis et pertinents. Ainsi, ils se sentent sereins vis-àvis de la sécurité en ligne des jeunes et leurs relations avec leurs enfants s'en trouvent renforcées.

L'enjeu pour les parents est à la fois de mieux comprendre les univers de leurs enfants et d'être en continuité éducative sur tous les supports et pour toutes formes d'activités. Une majorité de parents interrogés ont installé un contrôle parental pour limiter le temps d'écran ou encore restreindre les achats intégrés. Ces outils, sans se substituer aux parents et aux enjeux éducatifs, permettent de protéger les plus jeunes des risques éventuels en ligne, en supplément de l'accompagnement des parents sur les espaces numériques.

S'intéresser aux pratiques connectées, choisir des contenus adaptés à l'âge de chacun, jouer ensemble, vivre des expériences vidéoludiques collectives et partagées, sont autant de moyens d'instaurer un dialogue constructif autour des jeux vidéo en famille."

Si des paramètres de contrôle parental sont bien disponibles aujourd'hui sur les plateformes de jeu actuelles, dont les Xbox One, les PC et tablettes Windows 10, ainsi que les smartphones, l'étude montre que de nombreux parents ne les utilisent pas autant qu'ils le pourraient. Seulement 39% des parents interrogés ont mis ainsi en place des restrictions sur les achats en jeu ou ont défini des limites de temps d'écran. Près d'un quart des parents (26%) n'ont pas encore configuré la moindre fonctionnalité de contrôle parental sur les appareils de leurs enfants.

Les appareils Xbox et Windows 10 sont fournis avec une large gamme d'outils de contrôle parental et de paramètres de sécurité, qui permettent notamment aux parents de définir des limites de temps d'écran, de verrouiller les informations de paiement par un mot de passe ou encore de filtrer le contenu non désiré.

Quelques conseils pour s'assurer que les enfants jouent en toute sécurité