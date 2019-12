Riot Games annonce Riot Forge, un label d'édition de jeux vidéo pour les développeurs tiers La nouvelle initiative renforcera le pôle recherche et développement de l'entreprise en créant des expériences de jeu uniques dans le prolongement de League of Legends

Riot Games a aujourd'hui annoncé un nouveau pôle d'édition qui travaillera avec des développeurs tiers pour créer des jeux uniques qui viendront prolonger l'univers de League of Legends (LoL). C'est la première fois que Riot lance ce genre d'initiative : elle viendra renforcer les efforts des équipes en charge de la recherche et du développement chez Riot Games.

"Nous sommes très fiers des développeurs avec lesquels nous travaillons, car ils sont passionnés par le monde de LoL, qui offre des possibilités infinies en matière de création d'univers et de personnages", explique Leanne Loombe, à la tête de Riot Forge. "Nous souhaitons sincèrement contribuer au succès de nos développeurs sur le long terme, et nous allons créer ensemble des expériences incroyables pour tous les joueurs."

Riot Forge travaillera sur le développement d'expériences de jeu unique pour les joueurs qui souhaitent explorer l'univers de League of Legends sur différentes plateformes et dans différents genres, tout en complétant les services en ligne développés en interne par Riot Games et annoncés lors de l'événement du 10e anniversaire de LoL. Riot Forge souhaite construire des partenariats forts avec ses développeurs tiers et faire en sorte qu'ils reçoivent l'aide nécessaire des équipes de Riot Games, afin de concevoir des expériences de jeu uniques et amusantes qui leur ressemblent et qui s'intègrent dans l'univers de League of Legends.

"Notre objectif est de proposer de nouvelles manières d'explorer le monde de Runeterra aux joueurs du monde entier, nouveaux ou anciens", explique Greg Street, vice-président du pôle propriété intellectuelle et divertissement chez Riot Games. "Il y a tant de studios talentueux dans le monde, avec des compétences diverses et variées dans le domaine du développement, et nous avons hâte de travailler ensemble pour créer de nouvelles expériences qui s'inscrivent dans l'univers de LoL."

Avec déjà plusieurs titres en développement, Riot Forge est une nouvelle initiative de Riot Games qui permettra de développer l'univers de League of Legends pour les joueurs du monde entier. Les nouvelles expériences de jeu inédites qui attendent les joueurs viendront compléter les différents jeux annoncés par Riot Games lors de l'édition spéciale du Riot Pls, à l'occasion du 10e anniversaire de LoL.

Pour plus d'informations, visitez la page suivante www.riotforgegames.com