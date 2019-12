2K présente Cloud Chamber, un studio récemment fondé, en charge du développement de la prochaine itération de la franchise BioShock Le studio possèdera des équipes basées en deux lieux : Novato (Californie) et Montréal (Québec)

2K annonce la création de Cloud Chamber, le nouveau studio de développement de jeu appartenant entièrement au label d'édition de la Société. Collectif de scénaristes désireux de repousser les limites du loisir interactif en créant des expériences uniques, divertissantes et réfléchies qui engagent le monde, Cloud Chamber installera ses équipes dans deux lieux : au siège social de 2K dans la baie de San Francisco à Novato (Californie) ainsi qu'à Montréal (Québec), inaugurant ainsi les tout premiers bureaux au Canada pour un studio 2K. De plus, 2K annonce que Cloud Chamber a commencé à travailler sur la prochaine itération de la franchise BioShock mondialement acclamée, et qui sera en développement sur les années à venir.

"Alors que nous continuons à étendre notre catalogue de jeux, nous restons inspirés par des opportunités d'investir davantage dans nos IP phares, auprès de gens formidables et leur collectif, avec un potentiel à long terme." ajoute David Ismailer, Président de 2K. "BioShock est l'une des franchises les plus appréciées, acclamée par la critique et la mieux notée sur les consoles de la dernière génération*. Nous sommes impatients de découvrir où son récit narratif puissant et iconique, sa jouabilité d'un jeu de tir à la première personne nous conduiront grâce à notre nouveau studio Cloud Chamber."

Impliquée depuis 22 ans dans l'industrie et avec plus de 40 jeux sortis à ce jour, Kelley Gilmore prendra la tête du studio Cloud Chamber en tant que Global Studio Head et sera la première femme dans l'histoire de 2K à diriger un studio de développement. Sa grande expérience transcende la production exécutive, la direction marketing et la gestion des relations publiques avec presque deux décennies passées au service d'un autre studio appartenant entièrement à 2K, Firaxis Games, sur des franchises sommes Sid Meier's Civilization et Xcom. Son poste est basé à Novato.

"Nous avons fondé Cloud Chamber pour créer des mondes à découvrir - et les histoires qu'ils contiennent - qui repoussent les limites de ce qui est possible sur le média que représente le jeu vidéo." commente Kelley Gilmore, Global Studio Head, Cloud Chamber. "Notre équipe croit dans la beauté et la force de la diversité, que ce soit dans la composition du studio ou la nature de sa réflexion. Nous sommes un groupe de créateurs de jeux confirmés parmi lesquels plusieurs ont participé à la création du principal BioShock, son ascension et sa notoriété de longue date, et nous sommes honorés de faire partie de la famille 2K en tant que gardiens de cette franchise iconique."

Kelley Gilmore a demandé à Ken Schachter de devenir le Studio Manager de Cloud Chamber à Montréal. Fort d'une grande expérience à des postes de développement, production, technologie et de création, Ken Schachter sera un ambassadeur du studio mais aussi de 2K en établissant une présence significative de la Société à Montréal. Avant de rejoindre 2K, Ken Schachter occupait le poste de General Manager chez Zynga à Toronto, il a également créé Trapdoor, développeur et éditeur indépendant de jeux. Il a également occupé plusieurs postes d'importance dans des sociétés comme Gameloft ou Autodesk.

La décision de Cloud Chamber d'ouvrir un nouveau bureau à Montréal a été appuyée par le Gouvernement du Québec et Montréal International.

Cloud Chamber va rejoindre la famille des équipes de développement appartenant entièrement à la Société parmi lesquelles figurent déjà Visual Concepts, Firaxis Games, Hangar 13, Cat Daddy Games et 2K Silicon Valley.