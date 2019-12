Kokyo, la plateforme d'engagement des fans d'Esports, lève 1M$ d'investissement en amorçage auprès de Bitkraft Esports Ventures et du fonds Trust Esport

La société PatronGG GmbH, startup éditrice de plateformes et applications pour l'animation de communautés, annonce aujourd'hui avoir sécurisé un investissement de 1M$ (~900K euros) auprès du fonds allemand Bitkraft Esports Ventures, avec la participation du fonds français Trust Esport. Cet investissement sera consacré au développement de la plateforme Kokyo.gg, dédié à l'engagement des fans.

Kokyo.gg est à la fois une application mobile à destination des fans d'esports, leur permettant de suivre l'ensemble des résultats et actualités de leurs équipes favorites, et une plateforme de gestion des fans à destination des clubs, leur permettant d'engager et de monétiser leurs communautés.

"Nous sommes convaincus chez Kokyo qu'aimer et suivre l'Esport ne devrait pas être une corvée. Aujourd'hui les contenus sont disséminés sur différents médias et réseaux pilotés par des algorithmes mystérieux", déclare Dean Burrow, PDG de PatronGG. "Nous allons utiliser le capital investi pour développer, en partenariat avec les principales grandes équipes d'Esports, les solutions attendues par l'ensemble de la communauté des joueurs et clubs pour profiter pleinement des contenus League of Legends, CS : GO et progressivement Dota2 et Rainbow 6 : Siege".

"Trust Esport est très heureux de s'associer à Bitkraft Esports Ventures pour soutenir la création et le lancement de Kokyo. Les interactions entre les clubs esports et leurs fans sont essentielles et aujourd'hui encore trop peu structurées. Cet investissement s'inscrit dans notre ambition de développer des plateformes permettant une large diffusion des contenus et la monétisation des audiences Esports de manière pérenne et profitable à l'ensemble de acteurs de l'écosystème, et notamment les clubs. Cet investissement est le quatrième de l'année 2019 pour Trust Esport après SmartVR, Easylive et gamingprivé", déclare Matthieu Dallon, initiateur du fonds Trust Esport, géré par la société de gestion Apicap.

"Kokyo sera une application incontournable avec laquelle les fans d'esports auront un moyen facile de rester à jour et de soutenir leur équipe préférée sur plusieurs titres et avec laquelle les organisations esports disposeront d'outils pour maximiser l'engagement de leurs fans et de créer de nouvelles opportunités de monétisation" ajoute Jens Hilgers, fondateur et président de Bitkraft.

Kokyo sera disponible courant 2020 sur mobile et sur le web. Plus d'informations seront dévoilées sur le site : http://www.kokyo.gg