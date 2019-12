Rapport Appsflyer 2019 sur l'état des jeux sur mobile : "Hyper Casual" en croissance en matière de téléchargement mondial (63%)

Dans le cadre de son nouveau rapport, Appsflyer révèle que les jeux de catégorie "Hyper Casual" ont continué leur essor dans l'industrie du jeu mobile en 2019. Ces jeux qui offrent un gameplay instantané, très engageant, et qui dépendent de la publicité pour générer des revenus, sont maintenant reconnus comme ayant le plus grand nombre d'installations en moyenne par application dans 50% des principaux marchés mondiaux - une croissance significative depuis 2018, où il occupait la première place dans seulement 20% des marchés.

Principaux enseignements

Alors que les Jeux de type "Hyper Casual" continuent leur forte croissance en matière de téléchargement (63%) mondial, les "Midcore" sont davantage plébiscités par les français.

La croissance du phénomène s'observe sur les principaux marchés, notamment aux Etats-Unis, dans la plupart des pays d'Europe et d'Amérique latine, ainsi qu'en Inde et en Asie du Sud-Est. De plus, le nombre d'applications Hyper Casual dans les magasins d'applications a augmenté de 170% en 2019, plus de trois fois par rapport à la moyenne de l'industrie du jeu.

L'utilisation réussie de la monétisation publicitaire de ce modèle a un impact sur l'ensemble de l'espace de jeu mobile, en particulier sur les jeux Core (Midcore et Hardcore), dont la part des revenus publicitaires in-app a augmenté de 34% depuis le début de l'année.

"Alors que les jeux Hyper Casual continuent d'attirer un public plus large et un plus grand nombre de joueurs, l'utilisation des publicités in-app comme source de revenus est en hausse, ce qui stimule la croissance dans tous les genres de jeux", a déclaré Igal Frid, spécialiste en Insights Mobile, AppsFlyer. "Pour les entreprises de ce secteur, il est essentiel d'initier des tests pour trouver le bon équilibre des revenus entre les publicités et les achats dans les applications."

Méthodologie

Echantillon de données

4,5 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens

20 000 applications

38 milliards d'applications installées

220 millions d'utilisateurs payants

Q3 2019

Groupements de genres :

Hyper Casual : Applications dont au moins 90 % des revenus proviennent de publicités (la catégorie n'existe pas dans les appstores)

Casual : Casual, Casse-tête, Carte, Planche, Parole, Educatif, Trivia, Famille, Sports

Midcore : Aventure, Simulation, Action, Arcade, Course

Hardcore : Stratégie, jeux de rôle

Casino social : Casino (pas en argent réel)

Voici l'étude dans son intégralité : https://www.appsflyer.com/resources/gaming/state-of-gaming-2019/