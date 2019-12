Facebook annonce la disponibilité du hand tracking sur Oculus Quest cette semaine

Facebook annonce une première version du hand tracking pour les consommateurs sur Oculus Quest cette semaine et pour les développeurs, un SDK la semaine du 16 décembre. Récemment annoncé lors de l'Oculus Connect 6 (OC6), le hand tracking est une toute nouvelle façon d'interagir en Réalité Virtuelle sans manettes, en utilisant seulement les mains. Alors que Facebook avait initialement annoncé une date de sortie début 2020 pour cette fonctionnalité, elle sera finalement disponible avec une première version dans la dernière mise à jour du logiciel Quest v12, dont le déploiement débutera cette semaine. Avec le SDK disponible la semaine du 16 décembre, les développeurs auront le pouvoir de débloquer les interactions mains-libres dans les applications Quest pour la première fois.

Pour les utilisateurs de Quest, cette version permettra d'activer le suivi manuel dans le menu Fonctions expérimentales, puis d'utiliser ses mains pour naviguer et interagir dans les interfaces de Quest Home comme Library and Store, et dans certaines applications comme Oculus Browser et Oculus TV. L'utilisateur pourra même passer d'une main à l'autre ou d'une manette à l'autre à l'aide d'un nouveau bouton dans le menu Quest Home.

Pour la communauté des développeurs, le SDK de suivi manuel permettra l'intégration d'expériences sans manette dans les applications et les jeux, ouvrant la voie à des types de contenu entièrement nouveaux. Au fur et à mesure que les développeurs commenceront à adopter le SDK, nous nous attendons à voir les premières expériences tierces intégrées avec le hand tracking être lancées sur la plate-forme Oculus en 2020.

Vous trouverez l'article complet du blog ci-dessous.

Le hand tracking disponible sur Oculus Quest cette semaine

De la gestuelle à la manipulation d'objets, nos mains jouent un rôle important dans la façon dont nous interagissons avec le monde : elles sont essentielles pour libérer le sentiment d'une véritable présence dans un espace virtuel. Nous avons d'abord introduit vos mains dans la RV avec les contrôleurs Oculus Touch, afin que vous puissiez vous engager dans la RV d'une manière plus naturelle. Maintenant, nous passons à l'étape suivante avec le hand tracking sur Oculus Quest. Interagissez sans manettes, en utilisant simplement vos mains.

Juste à temps pour les vacances, nous lançons le suivi manuel en tant que fonctionnalité grand public précoce sur Quest à partir de cette semaine, et en tant que SDK pour les développeurs la semaine prochaine. Il vous suffit de mettre à jour votre logiciel Quest à la version 12 lorsqu'elle sera disponible, puis d'activer le suivi manuel dans le menu Caractéristiques expérimentales pour être parmi les premiers à l'essayer. Dans cette version initiale, vous pouvez utiliser vos mains pour naviguer et interagir dans les interfaces de Quest Home comme Library and Store, ainsi que dans certaines applications comme Oculus Browser et Oculus TV. Pour basculer entre vos mains et les commandes tactiles, il vous suffit d'utiliser le nouvel interrupteur dans votre menu Oculus Home. Et ce n'est que le début. Nous continuerons d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience du hand tracking sur Quest en 2020.

De plus, avec le lancement du nouveau SDK la semaine prochaine, les développeurs et les créateurs ont désormais la possibilité de débloquer pour la première fois les interactions mains-libres dans les applications Quest. Nous sommes impatients de voir quel type de contenu ils vont imaginer et envoyer au fur et à mesure qu'ils construiront de nouvelles expériences avec leurs mains : des gestes plus expressifs dans les applications sociales aux flux de travail plus efficaces dans les modules de formation professionnelle, et plus encore. Nous espérons que le suivi manuel rendra la RV plus accessible aux nouveaux venus en éliminant le besoin d'apprendre les fonctions des manettes. Et pour ceux qui possèdent Quest, vous pouvez être complètement immergé dans la magie de la RV tout en vous connectant avec les autres de manière transparente et intuitive.