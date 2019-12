Présentation des PUBG Global Series, un premier aperçu sur l'esport en 2020

La compétition esport de PUBG s'agrandit en 2020 avec le lancement des PUBG Global Series (PGS). S'appuyant sur l'élan de la PUBG Nations Cup et du PUBG Global Championship, le PGS cherche à étendre davantage l'implication des fans et l'écosystème esport avec une structure compétitive améliorée et un partage des revenus avec les équipes.

En 2020, PUBG sera l'hôte de quatre événements sportifs de calibre mondial organisés dans les grandes villes du monde en avril, juillet, octobre et novembre. Chaque événement mettra en vedette 32 équipes et des cagnottes plus importantes, complétées par un financement participatif. Les trois premiers événements serviront à la fois de compétition majeure mais aussi de tournois de qualification pour le dernier événement de l'année, le PUBG Global Championship (PGC).

PUBG Global Series : Berlin (PGS : Berlin) démarrera en avril 2020 en tant que premier événement phare du calendrier sportif des compétitions esport PUBG, les qualifications débutant en février dans la plupart des régions. Avec l'introduction du PUBG Global Series, les ligues régionales (telles que le NPL et le PEL) se transformeront en un système de qualification ouvert alimentant les équipes de la région dans chaque épreuve du PGS. Ces qualifications comporteront des éléments en ligne et hors ligne et n'obligeront plus les concurrents à résider à un endroit précis. De plus amples renseignements sur la qualification régionale seront communiqués à une date ultérieure. Enfin, les quatre meilleures équipes de la PGC 2019 sont automatiquement qualifiées pour le tournoi PGS de Berlin, de sorte que la compétition pour les 28 autres places sera lancée en février.

L'accélération du programme de vente d'articles PGC à partir du Championnat mondial PUBG 2019 est également un élément clé du PGS. Après avoir distribué plus de 6 millions de dollars US en cashprize et financement participatif aux équipes lors du PGC 2019, PUBG Corporation créera de nouveaux objets in-game pour chaque événement PGS afin de compléter les cashprizes et générer des revenus supplémentaires pour les équipes participantes. À cette fin, les fans peuvent s'attendre à ce que les activités de type "Défis Pick'Em" reviennent avec un système apportant plus de soutien à toutes les équipes participantes et maximise l'engagement en jeu.

Enfin, PUBG Corporation ouvrira l'écosystème de PUBG esports avec d'autres événements organisés par des tiers. En augmentant le nombre de tournois auxquels les fans et les joueurs peuvent potentiellement participer, les organisateurs de tournois et les influenceurs peuvent présenter des expériences de visionnage et des contenus nouveaux qui amèneront la crème de la crème de la compétition battle royale.

D'autres détails sur la série PUBG Global Series, y compris les dates clés, les informations sur les qualifications régionales, les partenaires, les objets in-game et d'autres surprises seront disponibles en janvier. Restez à l'écoute de toutes les chaînes PUBG et PUBG esports pour les mises à jour.

