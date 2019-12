Exposition "Le jeu vidéo : un art à la française" Lille, du 30 novembre 2019 au 30 janvier 2020

Produit technique et média culturel, le jeu vidéo peut aussi prétendre par bien des aspects au statut d'oeuvre d'art. La création française en la matière illustre cet aspect particulier du jeu vidéo, et qui la démarque de modèles de production plus industriels.

À travers la présentation de nombreux jeux et en se mettant dans les pas d'auteurs comme Eric Chahi ou David Cage, l'exposition s'attache à présenter, illustrer et analyser la démarche artistique à l'oeuvre dans le jeu vidéo hexagonal.

Visite libre aux heures d'ouverture de l'Atelier de Lille.

Plus d'informations