Autodesk Maya et Arnold intègrent la technologie RTX

Les logiciels Autodesk Maya et Arnold intègrent désormais la technologie RTX La dernière mise à jour en date de Maya 2020 et Arnold 6 offrent aux designers et aux artistes des rendus en ray-tracing en temps réel

Le public exige un contenu de meilleure qualité publié sur des délais toujours plus courts. Pour les artistes et les studios qui s'attaquent aux charges de travail graphiques modernes, cela signifie repenser les flux de travail traditionnels.

Autodesk vient d'annoncer la sortie de Maya 2020 et Arnold 6 intégrant de nouvelles capacités accélérées par le GPU, offrant aux professionnels de la création la vitesse et l'interactivité nécessaires pour travailler plus rapidement sur les projets, raccourcir les temps d'approbation et réaliser les travaux à temps.

Du développement du rendu en temps réel à celui de l'image finale, Arnold 6 peut désormais être utilisé pour un rendu de production complet grâce aux cartes graphiques Nvidia RTX et aux serveurs RTX.

En outre, Nvidia a publié aujourd'hui un nouveau pilote Nvidia Studio qui offre les dernières optimisations et le support pour les artistes utilisant ces nouvelles mises à jour.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Nvidia pour optimiser le logiciel Arnold pour qu'il fonctionne sur les dernières cartes graphiques Nvidia RTX et serveurs RTX, et nous sommes ravis de mettre cette dernière mise à jour entre les mains des clients Arnold, nouveaux et existants", a déclaré Chris Vienneau, directeur principal produits multimédias chez Autodesk.

Créer le futur grâce à la technologie RTX

Les nouvelles fonctionnalités de Maya 2020 et Arnold 6 sont alimentées par des cartes graphiques Nvidia RTX, comme ceux des PC et stations de travail de la gamme RTX Studio, des serveurs Nvidia Quadro RTX et Nvidia T4. Que les utilisateurs travaillent à partir d'un poste de travail, d'un ordinateur portable, d'un centre de données ou d'un cloud, Nvidia fournit un ensemble complet d'options pour répondre aux besoins croissants de chaque artiste ou studio.

Autodesk a conçu Arnold en se basant sur Nvidia OptiX pour tirer parti des noyaux RT de la technologie Nvidia RTX pour le ray-tracing et des noyaux Tensor pour le débruitage de l'IA. La technologie Nvidia RTX offre un rendu interactif et en temps réel, ainsi que des accélérations massives des performances pour le rendu par lots et par image finale.

Avec les nouvelles mises à jour, le rendu avec les cartes graphiques Nvidia RTX est bien plus rapide qu'un serveur de rendu classique à double processeur.

"La vitesse et l'interactivité sont devenues plus importantes que jamais dans le processus créatif", a déclaré Vienneau. "Arnold 6 offre des gains de performances qui aideront à alléger la charge avec les mêmes résultats de rendu de haute qualité que ceux pour lesquels le moteur de rendu CPU est connu."

Les artistes tireront pleinement partie de la nouvelle interactivité et de la vitesse inégalée du rendu à l'aide de GPU RTX dans Autodesk Arnold 6. Ses fonctionnalités incluent :

Rendu unifié qui permet aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre le rendu CPU et GPU.

Prise en charge des volumes OSL, OpenVDB, du chargement de texture à la demande, de la plupart des LPE, des lumières, des shaders et de toutes les caméras.

Nouveaux composants USD tels que hydra render delegate, Arnold USD procédural et USD schémas pour les noeuds et propriétés Arnold, qui sont maintenant disponibles sur GitHub.

Plusieurs améliorations des performances pour aider à maximiser l'efficacité, y compris des subdivisions plus rapides, un shader Physical Sky amélioré et une diffusion multiple de microfacettes diélectrique.

Avec Nvidia RTX, Autodesk Maya 2020 offre de nouvelles fonctionnalités accélérées par GPU, notamment :

Nouveau déformateur d'enveloppement de proximité qui offre une meilleure utilisation de la mémoire et une amélioration significative des performances des flux de travail des artistes, ce qui facilite l'obtention de résultats fluides.

Prise en charge améliorée de l'aperçu du maillage qui utilise désormais moins de mémoire et exécute les aperçus sur le GPU lorsque cela est possible. Cela est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des scènes denses et riches en ressources, où les limites de mémoire peuvent être atteintes rapidement.

Autodesk Arnold 6, qui peut désormais être utilisé pour le rendu de production sur GPU.

Les GPU Nvidia renforcent également les capacités de mise en cache de Maya lors de la modélisation, de l'ombrage et du rendu pour accélérer les flux et produire des résultats photoréalistes. Les outils d'assemblage de scènes et les workflows de mise en cache tirent parti des puissants GPU Nvidia pour charger rapidement des environnements, des personnages et des assemblages complexes tout en conservant une expérience interactive.

Les ordinateurs portables, PC de bureau et postes de travail mobiles et de bureau Nvidia RTX Studio sont conçus pour répondre aux exigences de performances et de fiabilité des créateurs du monde entier grâce à des spécifications matérielles et logicielles soigneusement sélectionnées, ainsi que les derniers pilotes Nvidia Studio publiés cette semaine avec optimisations et prise en charge de Maya, Arnold et plus.

Pour les artistes ou les studios qui ont besoin des meilleures performances pour travailler sur des scènes plus grandes et plus complexes, ou qui souhaitent une sécurité, un service, une certification logicielle et une gestion informatique plus robustes, les stations de travail Nvidia Quadro et les serveurs RTX fournissent des composants matériels et une pile logicielle de qualité professionnelle. Pour la production virtualisée et le studio dans le cloud, les artistes et les studios peuvent se tourner vers la technologie GPU virtuelle Nvidia.

Autodesk Maya 2020 et Arnold 6 rejoignent une liste croissante d'applications accélérées RTX qui aident les professionnels à transformer les processus de conception.