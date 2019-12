Gameloft Distribution Solutions annonce sa nouvelle offre de cloud gaming en partenariat avec Blacknut Avec cette offre, opérateurs et constructeurs pourront lancer leur propre service de jeu en streaming par abonnement

Gameloft Distribution Solutions, spécialiste du marché du divertissement vidéoludique sur mobile, est fier d'annoncer sa nouvelle offre de cloud gaming, en partenariat avec Blacknut, qui offre aux opérateurs et aux constructeurs un nouvel éventail de jeux multiplateformes diffusés en streaming depuis le cloud par le biais de l'ADSL, de la fibre optique et des réseaux mobiles 5G vers les boîtiers décodeurs, les TV connectées, les smartphones ou encore les PC.

Avec cette nouvelle offre, les opérateurs et les constructeurs de smartphones du monde entier pourront lancer leur propre service de jeu en streaming par abonnement, entièrement géré par Gameloft et exploitant la technologie de streaming de Blacknut.

Pour alimenter l'offre, Gameloft et Blacknut combinent leurs catalogues de jeux pour donner aux joueurs l'accès à plus de 360 jeux, y compris Asphalt 9 : Legends de Gameloft, le dernier opus de la franchise de jeux de course sur mobile la plus téléchargée au monde et plusieurs fois récompensée, ainsi que des jeux d'autres éditeurs de renom.

"Nous sommes convaincus que les services par abonnement et le streaming sont les prochaines étapes de l'évolution de l'industrie du jeu vidéo," déclare Yann Fourneau, VP Global Sales & Distribution chez Gameloft. "Conformément à notre philosophie visant à permettre à chacun de jouer, n'importe où et sur n'importe quel appareil, ce partenariat nous permet d'intégrer à notre offre une dimension de jeu multiplateforme à la demande grâce à la technologie de streaming fournie par Blacknut."

"Blacknut est un pionnier du marché du cloud gaming. Avec un catalogue de jeux diffusés en streaming depuis 2018, nous permettons aux utilisateurs de jouer n'importe où sans avoir besoin d'une console," explique Olivier Avaro, CEO de Blacknut. "Grâce à l'expertise de Gameloft et à sa présence internationale, nous allons pouvoir collaborer en vue d'accélérer la croissance de notre service et d'accueillir plus de joueurs et de partenaires dans le monde entier."

De nouveaux titres de Gameloft et d'autres éditeurs seront continuellement ajoutés au catalogue de jeux. Les deux entreprises ont également commencé à collaborer sur des projets originaux qui tireront pleinement avantage de tout ce que le cloud a à offrir.

Gameloft Distribution Solutions

Forte du catalogue le plus fourni, avec ses centaines de jeux, Gameloft Distribution Solutions propose des forfaits de jeux personnalisés et des offres par abonnement avec des solutions de facturation via les opérateurs dans 120 pays du monde entier. Gameloft propose des jeux pour tous, couvrant tous les canaux avec des partenaires de distribution mondiaux tels que Vodafone, Orange, Movistar, Telenor, Axiata et Singtel, ainsi que des solutions préinstallées avec des partenaires mondiaux comme LG, Samsung et Huawei. Les solutions de Gameloft Distribution Solutions destinées aux opérateurs mondiaux sont conçues pour fonctionner sur smartphone, tablette, téléphone mobile basique (Native, Java, MRE), téléviseur et boîtier décodeur avec des modèles try and buy, freemium et de monétisation par abonnement.