La chaîne esport ES1 poursuit son développement à l'international et arrive au Québec Deux ans après son lancement en France, la première chaîne de télévision entièrement dédiée à l'esport se lance cette semaine au Québec

Webedia - premier groupe média français dédié au loisir et au divertissement online, avec 30 millions de visiteurs uniques par mois* - est heureux d'annoncer que ES1 est aujourd'hui disponible auprès du public québécois. ES1 continue ainsi son développement à l'international en rendant la chaîne accessible à toujours plus de foyers francophones.

Lancée en France en 2018, ES1 connaît depuis un véritable succès, avec plus de 800 000 téléspectateurs par mois dans l'Hexagone. Le Québec, chef de file de la création et diffusion du jeu vidéo en Amérique du Nord et sur le marché francophone, s'implique de plus en plus dans le secteur de l'esport avec notamment la présence de plusieurs ligues et fédérations dédiées. Cet enthousiasme du Québec pour l'esport a incité la chaîne à s'implanter dans la province canadienne.

Depuis hier, mercredi 11 décembre, les téléspectateurs québécois peuvent profiter des différentes émissions diffusées par ES1 : magazines exclusifs sur l'esport, sessions de jeux en compagnie des plus grands joueurs francophones, compétitions de niveau international, émissions de divertissement avec des personnalités du secteur et documentaires inédits. ES1 proposera notamment la retransmission de la finale du "6 Invitational" (Rainbow 6 Siege), compétition qui se tiendra à Laval, près de Montréal, du 14 au 16 février prochain.

Pour Bertrand Amar, fondateur de ES1, "Depuis son lancement, ES1 ne cesse de conquérir de nouveaux territoires prouvant ainsi la force du format de la chaîne symbolisant l'essor mondial de l'esport".

Nicolas Gicquel, Directeur des Programmes, ajoute que "Nous sommes heureux et fiers d'annoncer l'arrivée de ES1 au Québec où la scène esport est particulièrement dynamique. C'est d'ailleurs au Québec que le jeu" Rainbow Six Siege "a été développé et dont ES1 détient les droits de diffusion des compétitions officielles. Je suis persuadé que la chaîne trouvera rapidement son public par l'intermédiaire d'opérateurs désireux de répondre aux attentes d'un public toujours plus grand et passionné"

La distribution de ES1 au Québec est assurée par Thema Canada, filiale de Canal + International déjà distributeur des chaînes thématiques Planète+, Seasons et StudioCanal. Le lancement est effectué en simultané chez les opérateurs Vidéotron et Bell.

Plus d'informations sur www.thematv.com