"Aujourd'hui, plus de 64% des gamers jouent en 1080p[5] et espèrent avoir le plus haut niveau de FPS possible, tout en bénéficiant de visuels haute-fidélité, d'un niveau de latence faible et d'une expérience de jeu totalement immersive", déclare Scott Herkelman, corporate vice president general manager, Radeon Technologies Group chez AMD. "Nous avons élaboré la carte graphique AMD Radeon RX 5500 XT en ayant à l'esprit cette population de joueurs. Nous rendons accessible la puissance et l'efficacité énergétique de l'architecture graphique AMD RDNA à un prix abordable. Les joueurs profitent d'un framerate élevé et de visuels ultra détaillés dans leurs jeux favoris."

Dernière-née de la gamme de cartes graphiques AMD Radeon RX 5500 annoncée en octobre, la carte graphique AMD Radeon RX 5500 XT est optimisée pour offrir des performances de premier ordre en 1080p sur les titres AAA et eSports. Profitant d'une finesse de gravure de 7 nm à la pointe de l'industrie, elle prend en charge la technologie PCIe 4.0 pour une bande passante largement améliorée, et se décline dans des modèles de 4 Go ou 8 Go de mémoire GDDR6 à haute vitesse. Elle propose des performances 13% plus rapides en moyenne face à la concurrence dans les meilleurs jeux AAA du moment[1]. Elle offre jusqu'à 60 images par seconde (FPS) dans certains jeux AAA[3] et plus de 90 FPS dans certains titres eSports[4].

Notes et références

1- Testing done by AMD performance labs 11/29/2019 on AMD Ryzen 5 3600X, 16GB DDR4-3200mhz, Asus X570 Crosshair, Win10 Pro X64 18362, AMD Driver 19.50, NV Driver 441.41. All games tested at 1080p : Battlefield 5 @ 1080p High settings, Borderlands 3 @ Medium Settings, Call of Duty : Modern Warfare @ High Settings, The Division 2 @ High Settings, Gears 5 @ High settings, Red Dead Redemption 2 @ Medium Settings, World War Z @ High settings. NV GTX 1650 Super scored 84 fps, 85 fps, 77 fps, 76 fps, 72 fps, 68 fps, and 114 fps respectively. Radeon RX 5500 XT (4GB) scored 99 fps (18% faster) , 88 fps (4% faster), 82 fps (6% faster), 84 fps (11% faster), 83 fps (15% faster), 72 fps (6% faster), and 148 fps (30% faster) respectively. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. All scores are an average of 3 runs with the same settings. Performance may vary based on use of latest drivers. RX-412

2 - 18+ only. Following purchase, product must be installed on system where coupon code will be redeemed. Void where prohibited. Residency and additional limitations apply. Full offer terms at www.amdrewards.com/terms. Get 2 Games Offer : Participating retailers only for eligible purchases made January 28, 2020 through April 25, 2020 or when supply of coupon codes is exhausted. Coupon code must be redeemed by May 25, 2020. Game Pass for PC Offer : Participating retailers only for eligible purchases made July 1, 2019 through April 25, 2020 or when supply of coupon codes is exhausted. Game Pass code must be redeemed by June 30, 2020. Limit one promotional 3-month subscription per Microsoft account over a 12-month period. Requires the Xbox (beta) app and Windows 10 (with updates). Age restrictions and system requirements apply. Game catalog varies over time. Learn more at Xbox.com/gamepass.

3 - Testing done by AMD performance labs 11/27/2019 on Ryzen 5 3600X, 16GB DDR4-3200MHz, Asrock X570 Taichi, P1.70A, Win10 Pro x64 18362.175, AMD Driver 19.50. Using Assassins Creed Odyssey @ DX11 High, The Division 2 @ DX12 Ultra, and Gears 5 @ DX12 Ultra to test. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Performance may vary. RX-404

4 - Testing done by AMD performance labs 11/27/2019 on Ryzen 5 3600X, 16GB DDR4-3200MHz, Asrock X570 Taichi, P1.70A, Win10 Pro x64 18362.175, AMD Driver 19.50. Using Assassins Creed Odyssey @ DX11 High, The Division 2 @ DX12 Ultra, and Gears 5 @ DX12 Ultra to test. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Performance may vary. RX-404

5 - November 2019 Steam survey reported 64.63% of gamers are playing at 1080p - https://store.steampowered.com/hwsurvey/

6 - Graphics performance claims are based on pre-production hardware tested by AMD performance labs on August 29, 2019, using TimespySystems tested : Radeon RX 5500 4GB with Ryzen 7 3800X. 16GB DDR4-3200MHz Win10 Pro x64 18362.175. AMD Driver Version 19.30-190812n Vs Radeon RX 480 8GB with Core i7-5960X (3.0GHz) 16GB DDR4-2666 MHz Win10 14393 AMD Driver version 16.10.1. The "Navi" chip powering RX 5500 series products provides up to 1.2X more performance, 1.6x performance per watt, and up to 1.7X performance per area compared to RX 480. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Performance may vary based on use of latest drivers. RX-382

7 - Radeon Anti-Lag is compatible with DirectX 9 and DirectX 11 APIs, Windows 7 and 10. Hardware compatibility includes GCN and newer consumer dGPUs Ryzen 2000 and newer APUs, including hybrid and detachable graphics configurations. No mGPU support. GD-157

8 - Tested at AMD performance labs on Nov 14, 2019 on an AMD Ryzen 5 3600X, 16GB DD4-3200MHz AMD Driver 19.50 on a Radeon RX 5500 XT 8GB card. Manufacturers may vary configurations yielding different results. Actual performance may vary. RX-409

9 - Radeon Boost is compatible with Windows 7 and 10 in select titles only. Hardware compatibility includes RX 400 and newer consumer dGPUs, Ryzen 2000 and newer APUs, including hybrid and detachable graphics configurations. No mGPU support. For a list of compatible titles see https://www.amd.com/en/technologies/radeon-boost. GD-158

10 - Tested at AMD performance labs on Nov 14, 2019 on a AMD Ryzen 5 3600X, 16GB DD4-3200MHz AMD Driver 19.50 on a Radeon RX 5500 XT 8GB card. In Overwatch @ max settings, frames averaged 126fps by default. With Radeon Boost, frame times averaged 148 fps (18% faster). In PUBG at max settings, frame times averaged 83 fps by default. With Radeon Boost, frame times averaged 100 fps (20% faster). Manufacturers may vary configurations yielding different results. Actual performance may vary. RX-408

11 - Radeon Image Sharpening is compatible with DirectX 11, 12, & Vulkan APIs and DirectX 9 for RX 5000 Series only, and Windows 10. Hardware compatibility includes GCN and newer consumer dGPUs, Ryzen 2000 and newer APUs, including hybrid and detachable graphics configurations. No mGPU support. GD-156

12 - As of September 2019, the number of FreeSync technology enabled screens available (900+) at https://www.amd.com/en/products/freesync-monitors - Largest ecosystem when compared to publicly available listings of competing product solutions at https://www.144hzmonitors.com/list-of-g-sync-monitors/ and https : //www.blurbusters.com/gsync/list-of-gsync-monitors/ which list 58 screens respectively. GD-130.

13 - FreeSync requires a monitor and AMD Radeon graphics, both with FreeSync support. See www.amd.com/freesync for complete details. Confirm capability with your system manufacturer before purchase. GD-127

14 - FreeSync 2 HDR does not require HDR capable monitors ; driver can set monitor in native mode when FreeSync 2 HDR supported HDR content is detected. Otherwise, HDR content requires that the system be configured with a fully HDR-ready content chain, including : graphics card, graphics driver and application. Video content must be graded in HDR and viewed with an HDR-ready player. Windowed mode content requires operating system support. GD-105

15 - Game clock is the expected GPU clock when running typical gaming applications, set to typical TGP (Total Graphics Power). Actual individual game clock results may vary. GD-147

16 - Boost Clock Frequency is the maximum frequency achievable on the GPU running a bursty workload. Boost clock achievability, frequency, and sustainability will vary based on several factors, including but not limited to : thermal conditions and variation in applications and workloads. GD-151