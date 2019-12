Du salon à la salle de classe : les jeux vidéo nouvel outil pour les enseignants Pourquoi et comment développer l'esprit critique des jeunes sur les jeux vidéo au même titre que la littérature, le cinéma ou les média ? Quels outils pédagogiques mobilisables ?

La pratique du jeu vidéo se développe de plus en plus en France. D'après les derniers chiffres du S.E.L.L., 71% des français jouent au moins occasionnellement et 1 enfant sur 2 joue au moins tous les jours. Pour autant, le processus de développement d'un jeu vidéo reste obscur pour beaucoup. Le regard porté sur ce loisir souffre également de nombreux clichés (violence, oisiveté, …)

Pourtant, à l'instar des films, séries ou romans, les jeux vidéo sont des oeuvres culturelles. Ils sont le nouveau jalon de la culture populaire et le fruit de leur époque. Le processus créatif est nourri des expériences, connaissances et envies des équipes qui en sont à l'origine. Qu'ils parlent de notre passé, de notre présent, d'un potentiel avenir ou d'un univers fantastique, les jeux vidéo portent en eux des représentations et des discours, parfois engagés, qu'il est nécessaire d'analyser, de critiquer.

Les programmes scolaires invitent les enseignants des différentes disciplines à intégrer les jeux vidéo dans leurs enseignements en lien avec l'éducation aux médias et à l'information (EMI).

Ainsi, cette présentation souhaite explorer les différentes possibilités d'utilisation des jeux vidéo en classe. À partir de plusieurs exemples d'activités menées en classe, les intervenants montreront qu'il est possible d'utiliser les jeux pour acquérir des savoirs scientifiques vérifiés, développer un regard critique sur les jeux vidéo et enfin découvrir les différents métiers du milieu vidéoludique.

Intervenants

Gaelle Deschodt-Lipman

Professeur d'histoire géographie EMC - Collège Alexandre Varenne, St-Eloy-les-mines

William Brou

Chargé de mission "Ludicisation, Réalité virtuelle, Réalité augmentée" - Dane - Académie de Clermont-Ferrand

Enregistrement réalisé dans le cadre du séminaire Games 4 Change Europe : Esprit Ludique / Esprit Critique, mardi 19 novembre 2019, à Gobelins, l'école de l'image - Campus Saint Marcel, 73 boulevard Saint Marcel, 75013 Paris