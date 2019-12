Regards de chercheurs (Travaux universitaires sur l'évolution de la production des jeux vidéo) Enregistrement réalisé le 13 décembre 2019 dans le cadre du colloque "Mémoire du jeu vidéo" coorganisé par le CNJV et la Cité des sciences et de l'industrie

Cette table ronde essaye de retracer les contours de la production de jeux vidéo hier et aujourd'hui ainsi que la transmission de ce savoir. Les intervenants reviennent également sur la naissance du jeu vidéo en France et sur les outils et méthodes dont ils disposent pour rechercher et préserver le patrimoine du jeu vidéo en France et même au-delà des frontières.

Intervenants

Hovig Ter Minassian

Guillaume Montagnon

Florent Gorges

Conférence animée par Jean Zeid

