Custom Arena devient distributeur exclusif de la marque Xtrfy en France Les accessoires gaming esport Xtrfy sont désormais disponibles en France. La marque suédoise a signé un accord de distribution avec Custom Arena

Xtrfy conçoit des accessoires pro gaming pour le esport en collaboration avec certains des joueurs les plus expérimentés et les gamers français ont désormais accès aux produits depuis la France.

La distribution sera assurée par Custom Arena, distributeur d'accessoires gaming et esport. "Pouvoir développer la marque sur le marché français est vraiment excitant. La France a une très belle histoire dans le esport, surtout dans l'univers du jeu CS : GO où nos produits sont utilisés par de nombreux joueurs professionnels. Nous sommes aussi convaincus d'avoir trouver en Custom Arena un partenaire idéal pour notre marque grâce à leur expertise et leur expérience dans l'industrie du gaming", confie Joakim Jansson, CEO de Xtrfy.

Xavier Reliat, CEO de Custom Arena, confirme : "Xtrfy est une très belle marque Esport. Notre stratégie est de proposer uniquement des marques esport premium et nous sommes fiers de pouvoir introduire la marque Xtrfy en France. Les toutes nouvelles souris ultra légères M4 et les claviers esport K4 sont tout simplement exceptionnels. Notre équipe se réjouit de permettre aux gamers français d'acquérir des périphériques Xtrfy pour améliorer leurs performances."