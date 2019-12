Top 10 des jeux Roblox à plus d'1 milliard de visites Interview de Samuel Bouhadana, développeur amateur sur Roblox

Roblox dévoile aujourd'hui ses chiffres sur ses jeux qui sont les plus plébiscités par ses joueurs. En novembre 2019 c'est 10 jeux Roblox qui ont atteint plus de 1 milliard de visites depuis leur création. Au total c'est 21,2 milliards de visites qui ont été comptabilisées depuis le début.

Voici le top 10 des jeux Roblox :

MeepCity - 4.5Mrd+

Jailbreak - 3.1Mrd+

Adopt Me ! - 2.8Mrd+

Royale High - 2.4Mrd+

Murder Mystery 2 - 2.0Mrd+

Work at a Pizza Place - 1.9Mrd+

Welcome to Bloxburg - 1.4Mrd+

Prison Life - 1.2Mrd+

Flee the Facility - 1.1Mrd+

Super Hero Tycoon - 1.0Mrd+

Avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois dans plus de 200 pays, Roblox fait partie de ces plateformes qui réunissent la plus grosse communauté au monde. Elle est l'un des principaux lieux de rencontres numériques pour les enfants et les adolescents de plus de 13 ans.

Un système en free-to-play qui "paye" : interview de Samuel Bouhadana, développeur amateur sur Roblox

Bonjour Samuel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?

Bonjour, je m'appelle Samuel Bouhadana, je suis un développeur amateur sur la plate-forme Roblox, je viens de finir mes études et j'aimerais bien devenir game developer professionnel.

Est-ce que n'importe qui peut développer des programmes ou des jeux pour Roblox ?

Oui, absolument n'importe qui. Ca peut être des professionnels comme des amateurs, c'est vraiment ouvert à tout le monde.

Y a-t-il une différence de traitement entre les professionnels et les amateurs, ou est-ce que tout le monde bénéficie du même support et des mêmes outils ?

Il n'y a aucune différence entre les professionnels et les amateurs. Tout le monde reçoit les mêmes outils.

Est-il possible de gagner de l'argent avec les jeux créés sur la plateforme Roblox ?

Roblox fournit tous les outils pour pouvoir monétiser nos jeux. On peut mettre en place des microtransactions dans le jeu très facilement. Les joueurs vont alors dépenser des sous dans notre jeu et le développeur en reçoit une partie.

Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de jeux que tu as développé et pour lesquels ça fonctionne bien ?

Moi je suis plutôt dans la catégorie des développeurs amateurs qui font des jeux pour le plaisir mais j'ai quand même eu envie d'utiliser des options de monétisation pour me faire un peu d'argent de poche. J'ai par exemple proposé des bonus dans un de mes jeux ; les joueurs peuvent les acheter avec de l'argent réel, et je reçois ensuite une partie de cet argent.

Quand tu dis que tu reçois une partie c'est combien exactement ?

Pour donner des chiffres précis, je reçois 35 % du montant total des transactions qui sont passées dans le jeu.

Et pour avoir un ordre d'idée encore plus précis est-ce que tu peux nous dire exactement combien tu as pu gagner avec ce jeu ?

Alors pour ce jeu, c'était l'année dernière, nous l'avons développé à deux en trois mois, et depuis un ans qu'il est en ligne il a environ généré 10 000 dollars.

Lorsque Roblox te verse tes commissions ils te payent directement sur un compte en banque ou autrement ? Comment ça se passe ?

Alors non, pas directement. On est rémunéré via la monnaie de Roblox (en robux), mais cette monnaie est directement échangeable contre de l'argent réel.

Tes jeux sont bien évidemment distribués sur la plate-forme de Roblox, mais comment tu les fais connaître à tous les utilisateurs ? Est-ce qu'il y a du marketing, de la communication ?

Là encore Roblox fourni tous les outils : on peut faire ses propres bannières publicitaires et acheter des espaces de pub sur le site. Les joueurs vont ainsi voir notre pub, cliquer dessus, et découvrir notre jeu.

En fait Roblox est un écosystème complet

C'est ça, Roblox fournit tous les outils depuis la conception jusqu'à la distribution.

Quels conseils pourrais-tu donner aujourd'hui à des développeurs professionnels ou amateurs qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de Roblox ?

Je dirais que la grande force de Roblox c'est la dimension sociale des jeux, c'est quelque chose que l'on ne retrouve sur aucune autre plate-forme. Roblox permet de faire des jeux multijoueurs en seulement quelques clics. De plus, tous les jeux sont accessibles à tout le monde et Roblox se charge de l'hébergement des serveurs ; ce sont vraiment beaucoup de points positifs, il faut le souligner, je pense que c'est important.

En termes de développement et plus largement de création d'équipe est-ce qu'il est facile de travailler sur la plate-forme de Roblox ?

Alors c'est vrai qu'il faut de tout pour faire un jeu vidéo, il faut des graphistes qui vont faire les objets 3D, il faut des programmeurs, des game designers, et c'est là la force de Roblox, c'est qu'il y a une grande communauté et c'est assez facile de recruter des gens via les forums pour travailler sur un projet.

Y a-t-il des genres de jeux qui fonctionnent plus que d'autres sur Roblox ?

Oui. Je dirais que les jeux qui ont une assez forte dimension sociale fonctionnent bien, les jeux où l'on peut échanger, interagir avec les autres, les jeux dans lesquels on peut discuter, se faire des amis…

Qui sont les joueurs qui se retrouvent sur Roblox ?

C'est surtout un public assez jeune, je dirais entre 9 et 13 ans.

Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous parler du dernier jeu que tu as créé ?

Oui, avec plaisir ! Le jeu s'appelle Temple Thieves. Le but du jeu est d'explorer un temple, c'est un jeu multijoueur donc on peut explorer en équipe. Les joueurs doivent mettre en place une stratégie collaborative pour se répartir sur l'exploration du Temple. Le plus simple est d'aller voir sur la page du jeu.