Belgian Game Awards : les nommés sont... Qui succèdera à Divinity : Original Sin 2 en tant que meilleur jeu belge de l'année ? La réponse pendant la cérémonie des Belgian Game Awards le 21 février 2020 à Courtrai

1UP, en association avec VAF/Game, FLEGA, WALGA, Flanders DC et screen.brussels, annonce aujourd'hui la liste des nommés pour les Belgian Game Awards 2020. La cérémonie, mettant à l'honneur les meilleures productions et meilleurs studios du pays, est l'un des événements les plus attendus de l'industrie belge vidéoludique. Le public est également invité à prendre part à ce rendez-vous annuel en compagnie de la communauté du jeu vidéo. Les billets pour assister aux Belgian Game Awards sont disponibles à la vente ici.

Qui seront les prochains vainqueurs des Belgian Game Awards ?

Dans la foulée des lauréats de l'année dernière (Divinity : Original Sin 2, Flotsam, Space Pirate Trainer...), les meilleurs jeux et studios "made in Belgium" de 2019 seront récompensés dans 10 différentes catégories. Par ailleurs, le comité en charge de l'organisation des trophées est honoré d'avoir atteint un nombre inédit de candidatures pour la compétition 2020, avec près de 50 projets en lice.

Les Belgian Game Awards auront lieu le 21 février 2020 à 20h30 au Kortrijk Xpo (Courtrai), pendant le salon 1up Conference & Expo. La convention de jeux vidéo accueille amateurs et professionnels du jeu vidéo de Belgique et d'au-delà pour trois jours de pure folie vidéoludique. Sa première édition, tenue au début de cette année, a rassemblé près de 3 000 visiteurs. Après un tel succès, l'événement reviendra encore plus grand du 21 au 23 février 2020.

Les tickets pour participer à la cérémonie des Belgian Game Awards 2020 et au salon 1up 2020 sont disponibles sur le site de 1up.

Liste des catégories et des nommés pour les Belgian Game Awards 2020

Jeu PC ou Console de l'année :

Journey For Elysium - Mantis Games

No Players Online - Adam Pype & Viktor Kraus

Panoptic - Team Panoptes

Nanotale - The Typing Chronicles, Fishing Cactus

Jeu mobile de l'année :

Child Focus : Missing - Bazookas

Blue - Bart Bonte

Rebound - Oribi Studio

De Slimste Mens Ter Wereld - Triangle Factory

Serious game de l'année :

Brukel - Bob Deschutter

Cosmiclean - Lugus & Sam Agten

Het Dorp van Mol en Beer - Die Keure

Child Focus : Missing - Bazookas

Jeu le plus attendu de 2020 :

Ary and The Secret of Seasons - Exiin

Trifox - Glowfish Interactive

30 Birds - Ramram

The Almost Gone - Happy Volcano

Midnight Protocol - LuGus Studios

Jeu de l'année développé par des étudiants :

Rewired - Digital Arts & Entertainment

Robin's Song - Jonathan Wolfs

No Players Online - Adam Pype & Viktor Kraus

Premier jeu de l'année :

Journey For Elysium - Mantis Games

Panoptic - Team Panoptes

Deisim - Myron Software

Brukel - Bob Deschutter

Meilleure narration :

Journey For Elysium - Mantis Games

Brukel - Bob Deschutter

Nanotale - The Typing Chronicles, Fishing Cactus

Philgood - Bodgamestudio

Meilleur studio :

Demute

Cybernetic Walrus

Rhinox

Triangle Factory

Le Trophée du Public, en association avec Game Mania, sera décerné par les internautes.

Les votes seront ouverts en 2020 sur le site de Game Mania.

Le Trophée d'Honneur récompensera une personnalité belge pour sa remarquable contribution à l'industrie du jeu vidéo.

Le ou la lauréat.e du Trophée d'Honneur sera annoncé.e prochainement.

Retrouvez la liste complète des nommés aux Belgian Game Awards 2020.

Un jury d'élite pour sélectionner les meilleures productions de 2019

Les projets en compétition pour les Belgian Game Awards 2020 ont été sélectionnés par un jury d'expert.e.s issu.e.s de l'industrie francophone et néerlandophone du jeu vidéo. Les membres du jury sont :

Ronald Meeus, journaliste

Christophe De Bont, journaliste

Jedidjah Julia Noomen, écrivaine

Jehanne Rousseau, game developer/CEO

Heiny Reimes, influenceur

Lisa Pardoen, animatrice

Tom Hendrickx, marketing manager

Philip Cremers, trade marketeer

Détails du jury des Belgian Game Awards 2020 disponibles ici.