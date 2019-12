MuseMind : logiciel d'arrangement musical pour le jeu vidéo

Après plus de deux ans de développements intensifs en collaboration avec des experts du jeu vidéo, MuseMind propose enfin son logiciel qui révolutionne la génération de musique interactive. Sa suite logicielle s'adresse aujourd'hui aux professionnels du jeu vidéo et du montage audio/vidéo : compositeurs, audio-designers, intégrateurs audio et monteurs audiovisuel.

MuseMind permet de manipuler n'importe quel enregistrement de musique linéaire (.wav) et vous permet de créer vos variations instantanément. Il est alors possible de générer des morceaux de durée explicite, en parfaite adéquation avec l'action et les émotions véhiculées par l'image ou par les phases de jeu. Le résultat est musicalement irréprochable et respecte l'oeuvre originale, tout en laissant un contrôle total sur l'évolution musicale souhaitée.

Le logiciel MuseMind se comporte comme un arrangeur musical entièrement pilotable par le compositeur ou l'utilisateur. Il est également couplé à Wwise (Audiokinetic) afin de créer en quelques clics des boucles interactives simples ou multi-pistes, pouvant inclure de nouveaux arrangements musicaux, afin d'enrichir l'expérience musicale du joueur.

MuseMind est une startup créée en 2017, basée en Normandie.

Plus d'informations sur www.musemind-music.com