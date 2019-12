Le Game-design, ça s'apprend ? Historique des formations, pédagogies comparées, débouchés... Enregistrement réalisé le 13 décembre 2019 dans le cadre du colloque "Mémoire du jeu vidéo" coorganisé par le CNJV et la Cité des sciences et de l'industrie

Comment sont nées les premières formations dédiées au game design en France ? Comment la conception de jeux vidéo, le game design, sont-ils enseignés aujourd'hui ? Comment le terme de game designer s'est peu à peu imposé face au concepteur multimédia ? Peut-on définir les notions de game design et de game play ? Autant de questions auxquelles nos intervenant tentent de répondre.

Intervenants

Carole Faure

Sébastien Genvo

Douglas Alves

Christian Loizel

Conférence animée par Jean Zeid

Enregistrement réalisé le 13 décembre 2019 dans le cadre du colloque "Mémoire du jeu vidéo". Coorganisé par le Conservatoire National du Jeu Vidéo (CNJV) et la Cité des sciences et de l'industrie, ce 3ème colloque national a réuni universitaires, archivistes, éditeurs, développeurs, producteurs, journalistes, étudiants mais aussi associations et syndicats professionnels.